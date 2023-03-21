EYT’de A’dan Z’ye tüm emekliler kümeye girdi! 2000-2002-2005 sigortalılara, eksik primi olana erken emeklilik netleşti! Artık onlar da EYT listesinde! Staj, askerlik, Bağkur tescil...

Yıl şartını tamamalayan ancak prim eksiği olanlar EYT'den yararlanma yollarını araştırıyor. Emeklilikte yaşa takılanların başvuruları sürerken, SGK, Bağ-Kur prim borcu olup emekli olamayanlar için de yeni avantajlar geldi. Peki, eksik prim nasıl tamamalanır? İşte EYT'li olma yolları haberimizde...