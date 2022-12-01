EYT’de A Planı KESİNLEŞTİ! 20-25 yıl+ 99 sigorta girişi + 5.000 prim EYT’de elmas değerinde olacak! Eksik prime yıla 5 yol: 42,43,45 yaşında erken emekli olacaklar...

Milyonlarca sigortalı aralık ayında açıklanacak olan Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) ile ilgili düzenlemeye kilitlenmiş durumda. 8 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olarak çalışmaya başlamış, prim ve yıl şartını tamamlayıp yaş şartını bekleyen sigortalılar için emeklilik yolunu açacak düzenleme sonrasında ilk etapta 1,5 milyon kişinin emekli olabileceği hesaplanıyor. Daha sonra şartları tamamlayacak 3-4 milyon kişinin daha emeklilik hakkına kavuşacağı hesaplanıyor. Eksik primi olanlar ise tamamlama telaşına girdi. Bunun için 5 yol mevcut. İşte EYT yasasından yararlanma yolları!