EYT'de A Planı KESİNLEŞTİ! 20-25 yıl+ 99 sigorta girişi + 5.000 prim EYT'de elmas değerinde olacak! Eksik prime yıla 5 yol: 42,43,45 yaşında erken emekli olacaklar...
EYT düzenlemesinde sona gelinirken, emekli olacaklar heyecanla yasayı bekliyor. 8 Eylül 1999 öncesi sigortalı olanlar ise prim günlerini tamamlama telaşına girdi. Bilindiği üzere yapılan açıklamalar 8 Eylül 1999'dan önce sigortalı olanlardan prim ve yıl şartını tamamlayanlara emeklilik yolunun açılacağını ortaya koydu. Prim kazanmanın 5 yolu açıklandı. Borçlanma, Bağ-Kur'lu ihyası, hizmet tespiti, isteğe bağlı sigorta ve yaşlılık toptan ödemesi ihyası ön plana çıkıyor. Peki, EYT'de son durum ne? Kimler EYT'den yararlanacak? EYT'li olmak için ne yapmalıyım? İşte merak edilenler haberimizde!
Milyonlarca sigortalı aralık ayında açıklanacak olan Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) ile ilgili düzenlemeye kilitlenmiş durumda. 8 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olarak çalışmaya başlamış, prim ve yıl şartını tamamlayıp yaş şartını bekleyen sigortalılar için emeklilik yolunu açacak düzenleme sonrasında ilk etapta 1,5 milyon kişinin emekli olabileceği hesaplanıyor. Daha sonra şartları tamamlayacak 3-4 milyon kişinin daha emeklilik hakkına kavuşacağı hesaplanıyor. Eksik primi olanlar ise tamamlama telaşına girdi. Bunun için 5 yol mevcut. İşte EYT yasasından yararlanma yolları!
EYT YASA TASARISI ARALIK'TA MECLİS'TE OCAK'TA YÜRÜRLÜLÜKTE
Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesi gündeminde gelişmeler açıklanıyor. Bu düzenlemenin de çalışmalarında sona gelindi. Düzenleme Aralık ayında Meclis'e gelerek yasalaşma sürecine girecek.
Yaşa takılanlara emeklilik yolunu açacak düzenlemede sona gelindi. Bu ay Meclis'e sevk edilmesi planlanan düzenleme merakla beklenirken, yapılan açıklamalar 8 Eylül 1999'dan önce sigortalı olanlardan prim ve yıl şartını tamamlayanlara emeklilik yolunun açılacağını ortaya koyuyor.