EYT'de A KÜMESİ netleşti! 1999 ö. sigorta + 46-47-48 YAŞ + 5.000-7.000-9000 PRİMİ olan EYT'ye 1 kala emekli olacak! Staj ve çıraklıkta 15 gün detayı...
Emeklilikte Yaşa Takılanlar için yeni gelişmeler ve güncel haberler kamoyuyla paylaşılmaya devam ediliyor. 2023 yılına az bir zaman kala EYT'liler emekli olacakları günü merakla beklemeye başladı. Son olarak Başkan Erdoğan ve Bakan Bilgin'den EYT hakkında oldukça önemli mesajlar geldi ve sorunların çözüldüğü sinyali verildi. Bu gelişmelerle birlikte yaş sınırı hakkında önemli gelişmeler yaşandı. Milyonların merakla takip ettiği EYT ve asgari ücret hakkında son dakika açıklamalarda bulunan Başkan Erdoğan, "2023'e bu iki önemli konuyu masamızın üzerinden kaldırarak girelim diyoruz. Çalışma bu istikamette devam ediyor" dedi.
EYT meselesinde artık çözüme ramak kaldı. Bakanlıklardan peş peşe açıklamalar gelmeye devam ediyor. Başkan Erdoğan son açıklamasında, hedefte bu yıl sonuna kadar emeklilikte yaşa takılanlar sorununun çözüme kavuşturulması olduğunu dile getirdi. Bu kapsamda vatandaşlar EYT'de yaş, yıl ve prim şartlarını detaylı bir şekilde araştırıyor. Özellikle, EYT'de yaş şartı olacak mı? Sorusunun yanıtı merak ediliyor. İşte EYT hakkında son gelişmeler haberimizde!
"Tabii bizim hedefimiz, arkadaşlarımızla da yaptığımız görüşmelerde, bu yıl sonuna kadar emeklilikte yaşa takılanlar olayını çözmek. Asgari ücret meselesiyle ilgili çalışmalar da aynı şekilde zaten yoğun bir şekilde devam ediyor. 2023'e bu iki önemli konuyu masamızın üzerinden kaldırarak girelim diyoruz. Çalışma bu istikamette devam ediyor. İnşallah güzel bir neticeye varır ve böylece de adımı atarız." ifadelerine yer verdi.
EYT'DE YAŞ ŞARTI OLACAK MI? TALİMAT VERİLDİ!
Sabah Gazetesi yazarlarından Dilek Güngör EYT konusunda önemli bir köşe yazısı yayınladı.
Güngör yazısında, "Bu satırları yazarken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın TV'lerde konuşmasını dinledim. Erdoğan da meselenin bir an önce neticelendirilmesini istiyor. Kulislerde yaş sınırının da getirilmemesi gerektiği yönünde talimatı olduğu konuşuluyor." ifadelerine yer verdi.