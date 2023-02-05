EYT’de A-B-C KÜMESİ netleşti! 3600 kısmi emeklilik şartları belirlendi! 1999 Ö. + 5000-5075-5975-7200 PRİM+ 25 yıl EYT’de paladyum değerinde! Staj başlangıcı...

EYT yasası için bu hafta oldukça hareketli geçecek. EYT kanun teklifinin 7 Şubat'ta Meclis'te görüşülüp 8 Şubat'ta yasalaşması bekleniyor. Bu gelişmeler ışığında en merak edilen konular arasında 3600 kısmi emeklilik şartları oldu. Peki, EYT ne zaman yasalaşacak? EYT'de kısmi emeklilik şartları geçerli mi? İşte tüm merak edilenler...