EYT'de A-B-C-D prim detayıyla yaş TABLOSU! 2002-2008-2022-2023 girişliler SGK'ya başvursun! 38,43,47,50 yaşındakiler EYT'yi havada kapacak!
EYT müjdesi merakla beklenirken, bir çok detay da yeni yeni ortaya çıkıyor. Aralık ayında Meclis'e getirilmesi beklenen EYT düzenlemesi için peş peşe uyarılar yapıldı. Yapılan açıklamada, işe giriş tarihinde hata olanlar, SGK sisteminde görünmeyen prim günleri veya EYT için gün sayısı eksik olanlara yönelik borçlanmalar yapılarak EYT'ye yönelik hazırlıklar yapabileceği belirtildi. EYT'de A-B-C-D prim detayıyla yaş TABLOSU! 1993-1999-2002-2008-2022 sigorta girişliler SGK'ya başvursun! 32,38,43,47,50 yaşındakiler EYT'yi havada kapacak! İşte detaylar...
Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesinde artık son aşamaya gelindi. Kasım ayını geride bırakmaya sayılı günler kaldı. EYT müjdesi için Aralık ayı işaret edilirken 4 milyonun üzerinde yaşta takılan vatandaş son gelişmeleri yakından takip ediyor. Emeklilik hayalini kuranlar EYT'de bunları sakın kaçırmasın! Öncelikle şunu belirtelim ki EYT'lilerin merakla beklediği prim, yaş gibi gibi detaylar henüz netleşmedi. SSK, Bağkur, 4C'liler dikkat! Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) müracaat etmeniz gerekebilir. İşte ayrıntılar...
Öncelikle EYT'de son açıklamalara bakalım. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, EYT konuuyla ilgili son olarak şöyle konuşmuştu:
"Şu anda sağ olsun Vedat Bey ekibiyle beraber Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımız çalışmalarını yoğun bir şekilde devam ettiriyor. Bu çalışmalarla birlikte inşallah önümüzdeki ay ve yeni yıl, bunların arka arkaya açıklandığı aylar olacak ve buralardaki ücret politikalarımız da ne durumdaysa bunları da yine açıklayacağız. Tabii en önemlisi bunlardan asgari ücretin yeniden tespiti çalışması olacak.
Bu çalışmayla birlikte de gerek sözleşmeliler gerek EYT bütün bunlar, arka arkaya yani biz 2023'e bunları da açıklayarak girmiş olacağız."
BAKAN BİLGİN: MASADAKİ FORMÜL BELLİ!
Geçtiğimiz günlerde Bakan Bilgin de EYT ile ilgili "Bu konuyla ilgili şunu söyleyeyim bir defa. Birçok televizyon kanalında çeşitli uzmanlar ellerinde kalemle hesaplar falan yapıyorlar. Onların hiçbiri bizim önümüzde yok öncelikle onu söyleyeyim. Televizyonda çıkarıyorlar işte 'şunlar da girecek bunlar da çıkacak' öyle bir şey yok. 1999 yılı öncesi biliyorsunuz yaş ile ilgili bir sorun var. O sorunu biz çözüyoruz.
Önümüzde tek bir model var yani çok sayıda insan var tahmin edeceğiniz gibi. Onların teker teker durumlarını, primlerini, çalışma gün sayılarını, yılları gibi, bunları gözden geçirip, en uygun en kapsayıcı çözümlemeyi yapacağız." açıklamasında bulunmuştu.
EYT'DE BUNLARA DİKKAT!
Esasen sigortalılar açısından başta işe giriş tarihi ve prim gün sayısını arttıracak işlemler büyük önem taşıyor. İşe giriş tarihinde hata olanlar, SGK sisteminde görünmeyen prim günleri veya EYT için gün sayısı eksik olanlara yönelik borçlanmalar yapılarak EYT'ye yönelik hazırlıklar yapılabilir.
SGK SİSTEMİNDE GÖRÜNMEYEN PRİMLER
Özellikle son 20 yıldan bu yana bilgi işlem teknolojisini en iyi kullanan kurumlardan birisidir SGK. 2000'li yıllardan önceki dönemlerde bilgisayar sistemlerinin yeterince kullanılmaması ve işlemlerin bir çoğunun manuel kağıt ortamında yeterince kontrol olmadan yapılmış olmasından dolayı bir çok çalışanın SGK günlerinde ciddi hatalar ve yanlışlar yapılmıştır.