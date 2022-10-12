EYT'de A-B-C-D prim detayı! Yaşa takılanlara 37-40-41-45 YAŞ erken emeklilik parametresi ÇIKTI! 1995-1999-2001-2008 sigorta girişliler SGK'ya müracaat etsin!
EYT bekleyenler için önemli detaylar! 8 Eylül 1999 tarihinden önce ilk kez sigortalı olarak çalışmaya başlayan, prim ve yıl koşullarını sağladığı halde yaş şartını bekleyen sigortalıları kapsayan EYT düzenlemesi Başkan Erdoğan'a sunulduktan sonra taslak halinde Aralık ayında Meclis'e getirilecek. Heyecanlı bekleyiş sürerken, EYT ile ilgili kritik detaylar dikkat çekti. İşte milyonlarca vatandaşa önemli bilgiler!
EYT bekleyen milyonlarca kişiyi kapsıyor! Emeklilikte yaşa takılanlara yönelik teknik çalışma tamamlanırken önemli açıklamalarda peş peşe geliyor. Çalışma Bakanı Vedat Bilgin de geçtiğimiz günlerde "Çalışmamız son aşamasında. Tamamladık diyebilirim. Aralık ayında bir basın toplantısıyla etraflıca kamuoyuyla paylaşacağız" açıklamasında bulunmuştu. Öte yandan vatandaşlar en çok EYT kimleri kapsayacak? sorusunun yanıtını merak ediyor. EYT yasası öncesi sigortalılar açısından başta işe giriş tarihi ve prim gün sayısını arttıracak işlemler büyük önem taşıyor. EYT'de A-B-C-D prim detayı! 1995-1999-2001-2008 sigorta girişliler SGK'ya müracaat etsin!
AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, katıldığı canlı yayında milyonların merakla beklediği EYT'ye ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.
EYT ile ilgili olarak ilgili bakanlığın çalıştığını aktaran Kurtulmuş, "Bu yıl sonu itibarıyla konuyla ilgili açıklama yapılır. Vatandaşın gündeminde olup da AK Parti'nin, hükümetin gündeminde olmayan bir konu düşünülemez. EYT uzunca bir süredir çalışılan bir konudur, bakanlık vakti zamanı geldiğinde gerekli açıklamayı yapacaktır." şeklinde konuştu.
EYT'DE BUNLARA DİKKAT!
Esasen sigortalılar açısından başta işe giriş tarihi ve prim gün sayısını arttıracak işlemler büyük önem taşıyor. İşe giriş tarihinde hata olanlar, SGK sisteminde görünmeyen prim günleri veya EYT için gün sayısı eksik olanlara yönelik borçlanmalar yapılarak EYT'ye yönelik hazırlıklar yapılabilir.
SGK SİSTEMİNDE GÖRÜNMEYEN PRİMLER
Özellikle son 20 yıldan bu yana bilgi işlem teknolojisini en iyi kullanan kurumlardan birisidir SGK. 2000'li yıllardan önceki dönemlerde bilgisayar sistemlerinin yeterince kullanılmaması ve işlemlerin bir çoğunun manuel kağıt ortamında yeterince kontrol olmadan yapılmış olmasından dolayı bir çok çalışanın SGK günlerinde ciddi hatalar ve yanlışlar yapılmıştır.