EYT'de A-B-C-D prim detayı! Yaşa takılanlara 37-40-41-45 YAŞ erken emeklilik parametresi ÇIKTI! 1995-1999-2001-2008 sigorta girişliler SGK'ya müracaat etsin!

EYT ile ilgili olarak ilgili bakanlığın çalıştığını aktaran Kurtulmuş, "Bu yıl sonu itibarıyla konuyla ilgili açıklama yapılır. Vatandaşın gündeminde olup da AK Parti'nin, hükümetin gündeminde olmayan bir konu düşünülemez. EYT uzunca bir süredir çalışılan bir konudur, bakanlık vakti zamanı geldiğinde gerekli açıklamayı yapacaktır." şeklinde konuştu.