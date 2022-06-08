EYT'de 7 bin 200 ve 9 bin prim hesabı! 450 çeşit maaş değişecek! Taslak MASADA! 6 adımla 2-3 yıl kazanç geliyor! 47-48-49-52 yaş öncesinde...

Emeklilikte Yaşa Takılanlar ile ilgili son dakika çalışmalar gündemde yerini koruyor. Kapsam ve kimlerin yasaya dahil olacağı belirlendikten sonra emeklilik için hesaplama yapılacak. Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) ile ilgili hükümet kanadından çalışmalar devam ediyor. Son olarak AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu, bir televizyon programında EYT düzenlemesiyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Peki, EYT ne zaman, hangi tarihte çıkacak? EYT kimleri kapsayacak? İşte EYT son durumla ilgili son dakika gelişmeler ve formüller haberimizde...