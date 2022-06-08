EYT'de 7 bin 200 ve 9 bin prim hesabı! 450 çeşit maaş değişecek! Dosya MASADA! 6 adımla 2-3 yıl kazanç geliyor! 47-48-49-52 yaş öncesinde...
EYT meselesi ile ilgili son dakika gelişmeler sıkı takibe alınıyor. 3600 ek gösterge çalışmalarının tamamlanmasıyla birlikte gözler EYT çalışmalarına çevrildi. Emeklilikte yaşa takılanlara yönelik çalışmayı da gerekli mesafe alındığında kamuoyuyla paylaşacaklarını belirten Bilgin, "Yani biz bütün sosyal meseleleri devletimizin önündeki görev alanı sayıyoruz, her sosyal mesele benim görevimdir. 'Aman onu açmayacağız, o dosya kapalı' hiç böyle bir şey dediğimiz yoktur, demeyiz. Şimdilik sözleşmeli dosyasını açıyoruz diyorum." ifadelerine yer verdi. Peki, EYT ne zaman çıkacak? EYT son durum ne? İşte tüm merak edilenler!
08.06.2022 17:36 - Son Güncelleme: 08.06.2022 17:36
Emeklilikte Yaşa Takılanlar ile ilgili son dakika çalışmalar gündemde yerini koruyor. Kapsam ve kimlerin yasaya dahil olacağı belirlendikten sonra emeklilik için hesaplama yapılacak. Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) ile ilgili hükümet kanadından çalışmalar devam ediyor. Son olarak AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu, bir televizyon programında EYT düzenlemesiyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Peki, EYT ne zaman, hangi tarihte çıkacak? EYT kimleri kapsayacak? İşte EYT son durumla ilgili son dakika gelişmeler ve formüller haberimizde...
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu, bir televizyon programında 3600 ek gösterge, asgari ücret ve EYT düzenlemesiyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu.