EYT'de 5000-5975 gün PRİM + 20-25 YIL kapsamda! 4 MADDELİK yasa HAZIR! Sigorta başlangıç süresi geri çekilecek! SSK, Bağkur 2023 yaşsız emeklilik tablosu! Staj sigortası son dakika...
EYT hakkında son dakika gelişmeler yaşandı. Milyonların merakla beklediği EYT'ye ilişkin düzenlemeyi içeren kanun teklifi, Meclis Başkanlığına sunuldu. AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu Meclis'te önemli açıklamalarda bulundu. Teklifin 4 maddeden oluştuğunu belirten Akbaşoğlu, "Prim günü ve çalışma süresini dolduran emekli olacak. Kadroya alınan işçiye zorunlu emeklilik şartı kalkıyor." ifadelerine yer verdi. Peki, EYT'de staj sigortası geçerli olacak mı? EYT maddeleri neler? İşte tüm detaylar...
İŞTE EYT SSK EMEKLİLİK TABLOLARI….
ERKEKLER
İşe Başlama Tarihi Sigortalılık Süresi Prim Günü
09.09.1976 ve öncesi 25 Yok 5000
09.09.1976-23.05.1979 25 5000
24.05.1979-23.11.1980 25 5000
24.11.1980-23.05.1982 25 5075
24.05.1982-23.11.1983 25 5150
24.11.1983-23.05.1985 25 5225
24.05.1985-23.11.1986 25 5300
24.11.1986-23.05.1988 25 5375
24.05.1988-23.11.1989 25 5450
24.11.1989-23.05.1991 25 5525
24.05.1991-23.11.1992 25 5600
24.11.1992-23.05.1994 25 5675
24.05.1994-23.11.1995 25 5750
24.11.1995-23.05.1997 25 5825
24.05.1997-23.11.1998 25 5900
24.11.1998-09.09.1999 25 5975
KADINLAR
İşe Başlama Tarihi Sigortalılık Süresi Prim Günü
01.04.1981 ve öncesi 20 5000
01.04.1981-08.09.1981 20 5000
09.09.1981-23.05.1984 20 5000
24.05.1984-23.05.1985 20 5000
24.05.1985-23.05.1986 20 5075
24.05.1986-23.05.1987 20 5150
24.05.1987-23.05.1988 20 5225
24.05.1988-23.05.1989 20 5300
24.05.1989-23.05.1990 20 5375
24.05.1990-23.05.1991 20 5450
24.05.1991-23.05.1992 20 5525
24.05.1992-23.05.1993 20 5600
24.05.1993-23.05.1994 20 5675
24.05.1994-23.05.1995 20 5750
24.05.1995-23.05.1996 20 5825
24.05.1996-23.05.1997 20 5900
24.05.1997-23.05.1998 20 5975
24.05.1998-23.05.1999 20 5975
24.05.1999-08.09.1999 20 5975
GENEL GEREKÇE
Ülkemizde sosyal güvenlik hakkı, Anayasamızın 60 ıncı maddesindeki "Herkes sosyal güvenlik hakkına sahiptir. Devlet bu güvenliği sağlayacak gerekli tedbirleri alır ve teşkilatı kurar." hükmü ile güvence altına alınmıştır.
Sosyal güvenliğin genel yapısı sosyal devlet anlayışıyla birlikte sigortacılık esaslarına da dayanmaktadır. Bu bağlamda yaşlılık sigortası ile belirli bir yaşa ulaşan ve yaşın ilerlemesi ile çalışma gücü azalan sigortalıya iş hayatından çekilerek çalışmadan yaşamını sürdürme ve dinlenme olanağı sağlamak amacıyla emekli aylığı bağlanmaktadır.