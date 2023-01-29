EYT’de 5 MADDELİK YASA TAMAM! 1999 ö. sigorta + 5000*7200 prim+ 20-25 yıl şartıyla EYT kartı açılacak! 2000-2008 arasına 3600 formülü! Staj, prim...

5 MADDEYE DÜŞÜRÜLDÜ!

AK Parti grubu ocak ayının başından itibaren EYT konusunda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı yetkilileri ile sık sık bir araya geldi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 10 gün önce AK Parti Genel Merkezi'nde gruba bir sunum yaptı. Sonrasında AK Parti grubu, EYT taslağını yasa teklifine dönüştürmek üzere çalışmalara başladı. Edinilen bilgilere göre, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından önceki gün AK Parti grubuna verilen EYT yasa teklifi ilk aşamada 8 madde olarak hazırlandı. Ancak, daha sonra Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın "Yasada sadece EYT ile ilgili düzenlemeler yer alsın" talimatının ardından bu maddeler 5'e düşürüldü.