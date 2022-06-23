EYT’de 5 formül! Butona en yakın model hangisi? ’5.000 ile 5.975 prim günü’! Prim tamamlama ile emekli olabilecekler! O tarihte işe girenler...

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) yasası son durum... AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'tan asgari ücret ve EYT ile ilgili son dakika açıklamalar geldi. Kurtulmuş, ''EYT'de çalışmalar yapılıyor. Tarih söyleyip beklentiye yol açmak istemem ama dediğim gibi bu konu da hükümetin masasında.'' dedi.