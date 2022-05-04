EYT'de 48 YAŞ ayarı: Yaşa Takılanlar için büyülü rakam 3600! Kadın ve erkek yaş hesabına göre maaş ayarı yapılacak! 1.500 TL zam...
8 Eylül 1999'da emekli olmak için aranan sigortalılık süresi erkek için 25, kadın için 20 yıl; prim ödeme (5000 gün) şartının yanına yaş şartı da getirilmişti. O günden bugüne kadar EYT gündeme sık sık geliyor. 2022 yılında tekrar gündeme gelen Emeklilikte Yaşa Takılanlar ile ilgili çalışmanın nasıl tamamlanacağı, çözüm için hangi yöntemlerin sunulacağı merak konusu oldu. EYT için çeşitli formüller gündeme geliyor. Ayrıca hizmet tespiti başlangıç tarihini geri çekebileceği gibi, prim sayısını da artırabiliyor. Sigortasız çalışmalarını hizmet tespiti ile saydıran pek çok kişi, EYT kapsamında yer alacak düzenlemeden de yararlanabilecek. İşte EYT hakkında son gelişmeler haberimizde!
04.05.2022 19:08 - Son Güncelleme: 04.05.2022 19:08
EYT'de son durum gündemde en çok merak edilen konularından birisi olarak karşımıza çıkıyor. Sigortası 9 Eylül 1999 tarihiyle yaş ve prim şartını tamamlayarak emekli olmayı bekleyen vatandaşlar EYT hakkında yaşanan son gelişmeleri takip ediyor.. Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) ile çeşitli formüller gündeme gelirken Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından çalışmaların ne zaman başlatılacağı açıklanacak. İşte EYT son durum hakkında merak edilenler!
3600 ek göstergeye ve sözleşmelilere ilişkin düzenlemelerin ardından gündem EYT'liler olacak. İlk aşamada kapsam belirlenirken, pek çok formül masaya gelecek...
Mayıs'ta tamamlanması beklenen 3600 ek göstergeye ve sözleşmelilere ilişkin çalışmaların ardından sıra EYT'lilere gelecek.