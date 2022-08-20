EYT'de 48-49-50 yaşında emeklilik! 5 milyon emeklilikte yaşa takılan 8 yaş erken maaşa kavuşacak! 1999-1998-1997 öncesi prim kademeli düşüyor
EYT bekleyenlere peş peşe açıklamalar! Emeklilikte yaşa takılan milyonlarca kişi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bünyesinde oluşturulan ekiple yürütülen çalışmanın bitmesini bekliyor. Heyecanlı bekleyiş devam ederken masadaki formüller sık sık gündeme geliyor. 8 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olmuş prim ve yıl şartını tamamlamış ancak yaş şartı dolayısıyla emekli olamamış 5 milyonu aşkın EYT'li müjdeli haberi beklerken haberimizde formüllerin tümüne yer verdik. EYT'de 48-49-50 yaşında emeklilik! 8 yaş erken maaşa bağlanacaklar! İşte detaylar...
EYT çalışmaları devam ederken düzenlemenin yıl sonuna kadar tamamlanması bekleniyor. Emeklilikte yaşa takılanların nasıl emekli edilecekleri ile ilgili değişik formüller bulunuyor. Yaşı bekleyenlere emeklilik yolunu açacak düzenlemede bu şartları karşılayanlar yaşa bakılmadan emekli aylığına kavuşacak. Söz konusu formülle emeklilikte 6-8 yaşa varan avantaj ortaya çıkabilicek. İşte formüllerin tümü ve örneklerle anlatım...
EYT'de son durum nedir, kimlere verilecek, ne zaman çıkacak 2022? Emeklilikte yaşa takılanlar nasıl emekli olacak? soruları yıl sonuna kadar sıkça araştırılacak. Hali hazırda bir çok formül açıklandı. EYT'li vatandaşlar da sık sık bu formülleri inceliyor. Dolayısıyla düzenleme tamamlanana kadar EYT hakkında araştırmalar devam edecek. Peki hangi formüller gündemde?