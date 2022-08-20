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Haberler Ekonomi EYT'de 48-49-50 yaşında emeklilik! 5 milyon emeklilikte yaşa takılan 8 yaş erken maaşa kavuşacak! 1999-1998-1997 öncesi prim kademeli düşüyor

EYT'de 48-49-50 yaşında emeklilik! 5 milyon emeklilikte yaşa takılan 8 yaş erken maaşa kavuşacak! 1999-1998-1997 öncesi prim kademeli düşüyor

EYT bekleyenlere peş peşe açıklamalar! Emeklilikte yaşa takılan milyonlarca kişi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bünyesinde oluşturulan ekiple yürütülen çalışmanın bitmesini bekliyor. Heyecanlı bekleyiş devam ederken masadaki formüller sık sık gündeme geliyor. 8 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olmuş prim ve yıl şartını tamamlamış ancak yaş şartı dolayısıyla emekli olamamış 5 milyonu aşkın EYT'li müjdeli haberi beklerken haberimizde formüllerin tümüne yer verdik. EYT'de 48-49-50 yaşında emeklilik! 8 yaş erken maaşa bağlanacaklar! İşte detaylar...

20.08.2022 12:36 - Son Güncelleme: 20.08.2022 12:36
EYT’de 48-49-50 yaşında emeklilik! 5 milyon emeklilikte yaşa takılan 8 yaş erken maaşa kavuşacak! 1999-1998-1997 öncesi prim kademeli düşüyor

EYT çalışmaları devam ederken düzenlemenin yıl sonuna kadar tamamlanması bekleniyor. Emeklilikte yaşa takılanların nasıl emekli edilecekleri ile ilgili değişik formüller bulunuyor. Yaşı bekleyenlere emeklilik yolunu açacak düzenlemede bu şartları karşılayanlar yaşa bakılmadan emekli aylığına kavuşacak. Söz konusu formülle emeklilikte 6-8 yaşa varan avantaj ortaya çıkabilicek. İşte formüllerin tümü ve örneklerle anlatım...

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EYT’de 48-49-50 yaşında emeklilik! 5 milyon emeklilikte yaşa takılan 8 yaş erken maaşa kavuşacak! 1999-1998-1997 öncesi prim kademeli düşüyor

EYT'de son durum nedir, kimlere verilecek, ne zaman çıkacak 2022? Emeklilikte yaşa takılanlar nasıl emekli olacak? soruları yıl sonuna kadar sıkça araştırılacak. Hali hazırda bir çok formül açıklandı. EYT'li vatandaşlar da sık sık bu formülleri inceliyor. Dolayısıyla düzenleme tamamlanana kadar EYT hakkında araştırmalar devam edecek. Peki hangi formüller gündemde?

EYT’de 48-49-50 yaşında emeklilik! 5 milyon emeklilikte yaşa takılan 8 yaş erken maaşa kavuşacak! 1999-1998-1997 öncesi prim kademeli düşüyor

YIL VE PRİM YETECEK

9 Eylül 1999 öncesinde işe girenlerin, emeklilik için ilk sigortalı oldukları tarihe göre 5000 ile 5975 arası prim gününü, kadınlarda 20, erkeklerde 25 yılı tamamlaması gerekiyor.

EYT’de 48-49-50 yaşında emeklilik! 5 milyon emeklilikte yaşa takılan 8 yaş erken maaşa kavuşacak! 1999-1998-1997 öncesi prim kademeli düşüyor

İlk formülde, bu 2 şartı tamamlayanlar yaşı dikkate alınmadan emekli olabilir.

EYT’de 48-49-50 yaşında emeklilik! 5 milyon emeklilikte yaşa takılan 8 yaş erken maaşa kavuşacak! 1999-1998-1997 öncesi prim kademeli düşüyor

Burada primi eksik kalanların bu süreleri askerlik ya da doğum borçlanmasıyla tamamlaması da mümkün olabilirken, bu formül hayata geçerse yıl ve prim şartını tamamlamış herkese düzenleme çıkar çıkmaz emeklilik yolu açılacak.

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