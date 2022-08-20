EYT’de 48-49-50 yaşında emeklilik! 5 milyon emeklilikte yaşa takılan 8 yaş erken maaşa kavuşacak! 1999-1998-1997 öncesi prim kademeli düşüyor

EYT'de son durum nedir, kimlere verilecek, ne zaman çıkacak 2022? Emeklilikte yaşa takılanlar nasıl emekli olacak? soruları yıl sonuna kadar sıkça araştırılacak. Hali hazırda bir çok formül açıklandı. EYT'li vatandaşlar da sık sık bu formülleri inceliyor. Dolayısıyla düzenleme tamamlanana kadar EYT hakkında araştırmalar devam edecek. Peki hangi formüller gündemde?