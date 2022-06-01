EYT'de 47-48-49 yaşa düşürme formülü! 20-25 yıl kriteri gündemde! Yaşa Takılana emeklilik ufukta görülüyor: 950 bin kişiye 3.000 TL maaşla...
3600 ek gösterge çalışmalarının tamamlanmasının ardından gözler EYT'ye çevrildi. İlk aşamada kapsamın belirlenmesiyle yaşa takılanlara emeklilik yolu açılacak. 9 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olanlara yönelik çalışmalarda kapsam belirlendikten sonra bunun için pek çok formül de gündeme geliyor. Kimlerin yasaya dahil olacağı belirlendikten sonra emeklilik için hesaplama yapılacak. Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) ile ilgili hükümet kanadından çalışmalar devam ediyor. İşte EYT'de son durum hakkında gelişmeler...
Milyonlarca çalışan emeklilik amacıyla gün sayıyor. Çalışanların en büyük istekleri arasında emekli olarak daha rahat bir hayat sürmek yer alıyor. Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) mevzusu 3600 ek gösterge çalışmalarının tamamlanmasıyla eş güdümlü gündemde sıklıkla yer edinmeye başladı. Çeşitli formüller amacıyla çalışmalar sürerken sene şartını tamamlayan fakat primi eksik olanlar amacıyla de birtakım çalışmalar masada kapsamlı bir şekilde görüşülecek. Peki, EYT ne zaman çıkacak? İşte merak edilenler!
Bu ay tamamlanacak 3600 ek gösterge çalışmasının ardından sıra sözleşmelilere ve EYT'lilere gelecek.
9 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olanlara yönelik çalışmalarda ilk aşamayı kapsamın belirlemesi oluştururken, bunun için pek çok formül de gündeme geliyor:
■ 3600 GÜN FORMÜLÜ: 9 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olanlar 15 yılı (bu süre doldu) ve 3600 gün (10 yıl) primi tamamladıklarında kadınlar 50, erkekler de 55 yaşı doldurmak kaydıyla kısmi emeklilik hakkı kazanıyor.