EYT’de 47-48-49 yaşa düşürme formülü! 20-25 yıl kriteri gündemde! Yaşa Takılana emeklilik ufukta görülüyor: 950 bin kişiye 3.000 TL maaşla...

Milyonlarca çalışan emeklilik amacıyla gün sayıyor. Çalışanların en büyük istekleri arasında emekli olarak daha rahat bir hayat sürmek yer alıyor. Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) mevzusu 3600 ek gösterge çalışmalarının tamamlanmasıyla eş güdümlü gündemde sıklıkla yer edinmeye başladı. Çeşitli formüller amacıyla çalışmalar sürerken sene şartını tamamlayan fakat primi eksik olanlar amacıyla de birtakım çalışmalar masada kapsamlı bir şekilde görüşülecek. Peki, EYT ne zaman çıkacak? İşte merak edilenler!