EYT'de 45-46-47-48 yaş için işaret fişeği alev aldı! Primi yetene maaş bağlanacak! 10 yıl sigortası dolana yaş avantajı geliyor! Bu şartlar yoksa EYT'li olmazsınız

EYT'de son gelişmeler vatandaşların gündeminde yer alıyor. Bunun için pek çok formül gündeme geliyor. Yurt dışında 'maaştan kesinti' içeren uygulamalar uygun görülürken, bizde de yaş şartını düşüren ya da kaldıran formüller ön planda yer alıyor. Son konuşulan model ise Türk modeli. Türk modelinde kadınlarda 7200, erkeklerde 9000 prim gün sayısını dolduranlar için yaş şartının kalkması ele alınacak. Peki, EYT ne zaman çıkacak? EYT kimleri kapsayacak, gündemdeki formüller neler? İşte tüm detaylarıyla EYT sorunu...