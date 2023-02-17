EYT'de 3600 kısmi emeklilikle 50-55 yaş kıstası! Meclis onay-red süreci başlıyor! 1999 öncesi s. + 10-15-20-25 YILLA EYT kesesi açılacak! 5000 prim eşitliği, staj...
Bilindiği üzere EYT ile ilgili yasal düzenlemenin son aşaması Meclis. 21 Şubat'ta EYT, vergi ve sigorta aflarının TBMM'de masaya yatırılması bekleniyor. Onay ve red için Meclis'te oylama yapılacak. Bu kapsamda emeklilik bekleyen vatandaşlar, EYT yasası hakkında bazı detayları merak edip araştırıyor. 50-55 yaş kısmi emeklilik, prim eşitliği, staj sigortası hakkında değişiklik olup olmayacağı da gündemde yer alıyor. Peki, EYT ne zaman Meclis'e gelecek? EYT başvuruları ne zaman başlıyor? Kısmi emeklilik şartları geçerli olacak mı? İşte detaylar...
17.02.2023 12:26 - Son Güncelleme: 17.02.2023 12:26
EYT GÖRÜŞMELERİ NE ZAMAN?
Meclis faaliyetlerine 1 hafta ara verileceğini açıklayan AK Parti Grup Başkanvekili Elitaş, 21 Şubat'ta açılacağını duyurdu. Genel Kurul'daki görüşmelerden sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasına sunulması planlanan düzenlemenin, Resmi Gazete'de yayımlanarak yasalaşması bekleniyor.
EYT'liler ne kadar maaş alacak?
Emekli aylıkları prim gün sayısı ve çalışma süresine göre değişiklik gösteriyor. Burada 2000 öncesi, 2000-2008 arası ve 2008 sonrası çalışma sürelerine göre farklı seviyeler söz konusu e -Devlet'te "Ne kadar emekli aylığı alırım" şeklinde yapılan sorgulamalarda çıkan seviye bağlanacak aylığa yakın seviye olarak gösteriliyor.