EYT'de 3600 kısmi emeklilik + staj sigortası kıskacı! SSK, Bağkur 1998'den 2014'e SGK prim şartı sigorta süresi değişti! Prime 1 kala tescil başlangıç ve hizmet süresi...
EYt düzenlemesinden yararlanamayanlar için kısmi emeklilik formülü gündeme geldi. EYT kapsamında olup da primi yetmeyenler için çeşitli avantajlar yer alıyor. Bu kişiler kısmi emeklilik hakkından yararlanabilir. Kısmi emeklilikte 15 yıl ve 3600 günü dolduranlar daha fazla çalışmadan emekli olabilecek. Öte yandan staj sigortası seçim sonrası başlangıç kabul edilirse EYT'li sayısı da artacak. Peki, kısmi emeklilik şartları değişecek mi? Primi eksik olanlar nasıl emekli olacak? İşte detaylar...
EYT sonrası yeni emeklilik reformu gündeme geldi. Geniş kapsamlı çalışma sonrası düzenlemede son kararı Başkan Erdoğan verecek. Böylelikle EYT'de kapsam genişleyecek, 2000 sonrası için kolaylıklar sağlanacak. Öte yandan staj sigortası için seçim sonrası işaret edildi. İşte merak edilen detaylar haberimizde...
4 milyonu aşkın kişiye emeklilik yolunu açan EYT düzenlemesinin ardından emeklilikte yeni reform hazırlıkları başladı. Bu kapsamda prim kolaylığı ve yaş destekleri masada. Çalışmalarda kısmi emeklilik konusu da masaya yatırılacak. İşte detayları...
BÜYÜK DÜZENLEMELER HAYATA GEÇTİ
Sabat'ta yer alan habere göre, hükümet önce 3600 ek gösterge ardından sözleşmeli memurlara kadro ve son olarak EYT gibi büyük bir düzenlemeyi hayata geçirdi.
3600 EK GÖSTERGE => 5,3 MİLYON MEMUR VE MEMUR EMEKLİSİ
SÖZLEŞMELİ MEMURA KADRO => 500 BİN ÇALIŞAN
EYT DÜZENLEMESİ => 4,7 MİLYON VATANDAŞ
ÇALIŞMALAR BAŞLATILDI
23 yıllık sorun çözülerek Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) ile ilgili düzenleme çıkarıldı ve uygulanmasıyla birlikte milyonlarca vatandaş emeklilik hakkına kavuşurken yeni bir emeklilik reformunun işareti de verilmiş oldu.