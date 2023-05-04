EYT’de 3600 kısmi emeklilik + staj sigortası kıskacı! SSK, Bağkur 1998’den 2014’e SGK prim şartı sigorta süresi değişti! Prime 1 kala tescil başlangıç ve hizmet süresi...

ÇALIŞMALAR BAŞLATILDI

23 yıllık sorun çözülerek Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) ile ilgili düzenleme çıkarıldı ve uygulanmasıyla birlikte milyonlarca vatandaş emeklilik hakkına kavuşurken yeni bir emeklilik reformunun işareti de verilmiş oldu.