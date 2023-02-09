EYT’de 3. aşama Meclis kesesi! 3600’den kısmi emeklilik onay butonu açıldı! SSK, Bağkur, Tarım,Esnaf 5.000-7200-9000 gün primliler EYT platin takımında! Başvuru tarihi, 8.500 TL maaş...

Yaklaşık 5 milyon sigortalıyı ilgilendiren EYT düzenlemesinin kısa sürede yasalaşması bekleniyor. İlk etapta 2.2 milyon kişinin emekli olmasını sağlayacak yasa, yürürlüğe girdiğinde, emeklilik hakkı verilen sigortalıların emeklilik başvurusu telaşına düşeceğine hiç şüphe yok. Emeklilik başvurusunda dikkat edilecek bazı detaylar maaşın erken bağlanmasını sağladığı gibi yüksek maaş için de önemli.