EYT'de 3. aşama Meclis kesesi! 3600'den kısmi emeklilik onay butonu açıldı! SSK, Bağkur, Tarım,Esnaf 5.000-7200-9000 gün primliler EYT platin takımında! Başvuru tarihi, 8.500 TL maaş...
EYT yasasında artık son aşamaya gelindi. Bilindiği üzere kanun teklifi Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edilirken gözler TBMM'ye çevrilmişti. Ancak ülkemizi derinden sarsan Kahramanmaraş depremi sonrası sürecin biraz daha uzaması bekleniyor. Araya giren zamanın ardından milyonlarca kişi, EYT hakkında araştırılmalarına devam ediyor. Emekli olmayı bekleyenler, "EYT ne zaman yasalaşacak? EYT'de ilk başvuru ve maaşlar ne zaman? 3600 kısmi emeklilik şartları geçerli olacak mı?" sorularına yanıt aranıyor. İşte son gelişmeler haberimizde!
EYT hakkında aramalar hız kazandı. Yaşanan Maraş depreminin ardından Meclis görüşmeleri ileri bir tarihe ertelendi. Bu süreçte EYT hakkında detaylar merak ediliyor. İşte bilinmesi gerekenler...
EYT YASALAŞTI MI?
EYT kanun teklifi Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi. Fakat henüz yasa geçmiş değil. Yasanın bu hafta içinde geçmesi bekleniyordu fakat Kahramanmaraş depremi sonrası sürecin biraz daha uzaması bekleniyor.
EYT BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
EYT yasanın Meslis'ten geçmesi ve Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından başvurulerın başlaması bekleniyor. Başvurular e-Devlet üzerinden yapılabilecek.
Yaklaşık 5 milyon sigortalıyı ilgilendiren EYT düzenlemesinin kısa sürede yasalaşması bekleniyor. İlk etapta 2.2 milyon kişinin emekli olmasını sağlayacak yasa, yürürlüğe girdiğinde, emeklilik hakkı verilen sigortalıların emeklilik başvurusu telaşına düşeceğine hiç şüphe yok. Emeklilik başvurusunda dikkat edilecek bazı detaylar maaşın erken bağlanmasını sağladığı gibi yüksek maaş için de önemli.
EMEKLİLİK BAŞVURUSUNDA İZLENECEK YOL
EYT'den yararlanarak emekliliğe başvurabilmek için; öncelikle EYT yasası kapsamında olup olunmadığının tespit edilmesi gerekiyor.