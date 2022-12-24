EYT'de 2023 EKSENİ çizildi! Ortalama 49 YAŞ + 20-25 yıl + 1989-1990-1995-1997-1999 sigortalılar EYT öbeğinde! Zarf açılıyor: Staj, çıraklıkta son 7 gün...
Emeklilikte Yaşa Takılanlar için devlet kanadından yeni açıklamalar gelmeye devam ediyor. Son olarak EYT hakkında açıklamalarda bulunan Çalışma Bakanı Vedat Bilgin, "1999'dan sonra işe girdilerse EYT'yi kapsamayacaktır." ifadelerine yer verdi. Yaş sınırının çalışmaların sonunda belli olacağını ifade eden Bilgin, "EYT'de ortalama yaş yüzde 49.9. Bu çalışmayı bitirmeye çalışıyoruz" şeklinde konuştu. Öte yandan düzenlemenin kapsamının 26 Aralık günü açıklanması, Ocak'ta da yasalaşması bekleniyor. Peki, EYT son dakika bugün ne oldu 2022? EYT askerlik borçlanması ne kadar, nasıl hesaplanır? Yaş sınırı olacak mı? İşte tüm gelişmeler haberimizde...
Milyonlar emekli olacağı günleri merakla beklemeye başladı. EYT'liler için yeni açıklamalar yapılıyor ve ayrıntılar şekillenmeye başlıyor. Bakan Bilgin 8 Eylül 1999'dan sonra işe girenlerin EYT kapsamında olmayacağını dile getirerek yaş sınırı meselesinin çalışmanın bitiminde ortaya çıkacağını ifade etti. Peki, EYT'de son durum ne? Kimler EYT'den yararlanacak? İşte son dakika gelişmeler ve borçlanma detayları...
8 EYLÜL 1999'DAN SONRA İŞE GİRENLER EYT'Yİ KAPSAMAYACAK
1999'dan sonra işe girenlerin EYT kapsamında olmadığını söylenen Bilgin, "EYT deyince 8 Eylül 1999'dan önce işe başlamış olanlar. Bunların bazı istisnaları var. Doğum yapmış hanımların, askerlik yapmış olanların borçlanması var. Birkaç istisnai durumlar var. Onların dışında en çok sorulan soru; prim gün sayım eksik, borçlanabilir miyim? 1999'dan sonra işe girdilerse EYT'yi kapsamayacaktır. Mevcut yasamızda olan haklar devam edecek. Yurt dışında çalışanlar var. Olağanüstü bizim kurumlarımıza müracaat edenler var. Orada da benzer kafa karışıklıkları var. Onlar da 'prim gün sayılarımızı tamamlayalım, emekli olalım' diye kuyruklar oluşturuyor. Onlarda da aynı şey geçerli. EYT 8 Eylül 1999 öncesi işe başlamayı zorunlu kılıyor. Dünyanın neresinde olursanız olun. Aksi takdirde borçlanarak olmaz" ifadelerini kullandı.
EYT'DE YAŞ SINIRI ÇALIŞMALAR TAMAMLANDIKTAN SONRA BELLİ OLACAK
EYT için yaş sınırına henüz karar verilmediğini belirten Bakan Bilgin, "Aralık'a kadar yaklaşık 1 milyon 900 bin kişi. Ocak ayında 2 milyonu biraz geçen kişi. Dediğimiz şartlara uygun. Prim gün sayısı ve hizmet süresi tamamlanmış olanların sayısı. Eğer hiçbir yaş sınırı olmasa bunlar giriyor. 2 milyon giriyor. Bazıları 5-6 milyon var, diyor. Geçen uzman kılığında bir adam 'Bu iş 13 milyona çıkar' diyor. Şu anda onları belirlemeye çalışıyoruz. Müracaat ediyor. Adam daha önce Bağkur, SSK'da, yurt dışında çalışmış. Onların dosyalarını müracaat edilmeden biz birleştiremiyoruz. O hummalı bir çalışma. Bütün çalışmalar ortaya çıktıktan, toplam tabloyu gördükten sonra yaş sınırına karar verilecek. Ben burada devleti düşünüyorum, yurttaşlarımıza en fazla katkı yapabilecek çözüm üzerinde durmam gerekir. Yaş sınırına henüz karar verilemedi. Neticede tabloya bakarak siyasi karar verilecektir. Hükümet karar verecektir. Cumhurbaşkanımız değerlendirecektir. Tabloyu tam olarak tespit etmeye çalışıyoruz. Hangi yaşta kaç kişi bulunuyor? Yaş aralığı nereden nereye geliyor. EYT'de ortalama yaş yüzde 49.9. Bu çalışmayı bitirmeye çalışıyoruz" şeklinde konuştu.
SON DURUMU 26 ARALIK'TA CUMHURBAŞKANIMIZA ARZ EDECEĞİM
EYT çalışmalarının 26 Aralık'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ileteceğini ifade eden Bilgin, "Tahmin ediyorum EYT'yi bu ay sonuna kadar Meclis'e götürürüz bunu. Bitirebilirsek bu ay içinde, bitiremezsek Ocak ayında götürürüz. Ben son durumu önümüzdeki 26 Aralık'ta Sayın Cumhurbaşkanımıza arz edeceğim. Meclis'in iradesiyle çıkınca Resmi Gazete'de yayınlanır ve yürürlüğe girer" dedi.