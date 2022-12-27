EYT'de 2023 A TAKIMI netleşti! 20-25 yıl + 5.000-9000 prim+ 49-50 YAŞ 99 ö. sigorta girişliler EYT butonuna bastı basacak! Yaş şipşak düşüyor! Staj sigortası...
EYT'de son gelişmeler gündemin ilk sırasına oturmuş durumda. Son olarak Çalışma Bakanı Bilgin, EYT'lilere emeklilik yolunu açacak düzenleme kapsamında bir dosya hazırlayıp Başkan Erdoğan'a sundu. Bu bağlamda 1.9 milyon kişinin düzenlemede yer aldığı belirlendi. Bunun 746 binini SSK'lı, 400 binini memur, 480 binini Bağ-Kur'lu, 274 binini yaşı bekleyen işsizler oluşturuyor. Düzenlemede en merak edilen mevzu yaş sınırı oldu. Bununla ilgili AK Parti'den yeni bir açıklama yapıldı. Peki, EYT'de son durum nedir, ne zaman açıklanacak? EYT son dakika 50 yaş şartı mı gelecek? Yaş sınırı olacak mı? İşte tüm detaylarla Yaşa Takılanlar mevzusu...
27.12.2022 18:37 - Son Güncelleme: 27.12.2022 18:40
EYT'liler merakla emekli olacağı günü beklerken AK Parti'den son dakika açıklamalar gelmeye devam ediyor. Son olarak EYT'lilere yönelik kapsamlı dosya hazırlanarak Başkan Erdoğan'a sunuldu. Yapılan incelemelerle birlikte 1.9 milyon kişi tespit edildi. Bu kapsamda en merak edilen konu yaş sınırı meselesi oldu. Peki, EYT'de son durum ne? Yaş şartı gelecek mi? İşte detaylar...