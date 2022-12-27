EYT’de 2023 A TAKIMI netleşti! 20-25 yıl + 5.000-9000 prim+ 49-50 YAŞ 99 ö. sigorta girişliler EYT butonuna bastı basacak! Yaş şipşak düşüyor! Staj sigortası...

EYT'liler merakla emekli olacağı günü beklerken AK Parti'den son dakika açıklamalar gelmeye devam ediyor. Son olarak EYT'lilere yönelik kapsamlı dosya hazırlanarak Başkan Erdoğan'a sunuldu. Yapılan incelemelerle birlikte 1.9 milyon kişi tespit edildi. Bu kapsamda en merak edilen konu yaş sınırı meselesi oldu. Peki, EYT'de son durum ne? Yaş şartı gelecek mi? İşte detaylar...