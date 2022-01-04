EYT'de 2022 sinyali bekleniyor! Yeni çalışma için kollar sıvanacak! İlk aşamada en az 900 ila 975 bin kişi...
2022 yılının gelmesiyle birlikte Emeklilikte Yaşa Takılanlar hakkında yaşanan gelişmeler merak ediliyor. Çalışma ve Güvenlik Bakanlığı EYT hakkında yaptığı son açıklamasında öncelikli olarak gündemlerinde EYT olmadığını ifade etmişti. EYT çalışmalarının bu yılın ortaları ya da sonunda başlayacağı tahmin edilirken gözler yapılan son hesaplamalara çevrildi. Bu konuda toplamda 5 formül öne çıkıyor. Çalışmanın ilk aşamasının tamamlanmasıyla 900 binden fazla kişinin emekli olabileceği uzmanların hesapladığı tahmini rakamlar arasında. Bu kapsamda çalışmayı heyecanla bekleyen milyonlar çalışmaların başlayacağı güne kilitlendi.
EYT'de 2021 sinyali bekleniyor! Yeni çalışma için kollar sıvanacak! İlk aşamada en az 900 ila 975 bin kişi... 2022 yılıyla birlikte EYT çalışması için geri sayım devam ediyor. Bu kapsamda emeklilik için gün sayan vatandaşlar ne zaman ve nasıl emekli olacağı konusunda detayları araştırıyor. Bu kapsamda özellikle ilk işe giriş tarihi ve gerekli prim günü büyük önem taşıyor. Asgari ücretin belli olmasının hemen sonrasında 2022 yılı ortaları ya da sonlarına doğru çalışmanın başlatılması bekleniyor. EYT'liler değerlendirmeye alınacak formüller dört gözle bekleniyor.
EYT GÖRÜŞMELERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) konusunun bu yılın ortaları ya da sonunda gündeme gelmesi ve çözülmesi bekleniyor.
ÇALIŞMANIN ROTASI
1. KAPSAM
Komisyonun ilk olarak ele aldığı konu kapsam olacak. Böylece öncelikle EYT yasasının kapsamı içine girecek sigortalıların tespiti sağlanacak.
Ancak genel çerçeveye bakıldığında EYT'li grubu 9 Eylül 1999 öncesinde ilk kez sigortalı olarak çalışmaya başlamış, yıl ve prim şartını tamamlamasına rağmen yaş şartı getirildiği için emekli olamamış sigortalılar oluşturuyor. Bu tarihten önce sigortalı olanlar için yaş dışında erkeklerde 25 kadınlarda ise 20 yıl sigortalılık süresi şartı var. bu sürede çalışıyor olmak ya da sigortalı olmak gerekmiyor.