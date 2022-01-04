EYT'de 2022 sinyali bekleniyor! Yeni çalışma için kollar sıvanacak! İlk aşamada en az 900 ila 975 bin kişi...

EYT'de 2021 sinyali bekleniyor! Yeni çalışma için kollar sıvanacak! İlk aşamada en az 900 ila 975 bin kişi... 2022 yılıyla birlikte EYT çalışması için geri sayım devam ediyor. Bu kapsamda emeklilik için gün sayan vatandaşlar ne zaman ve nasıl emekli olacağı konusunda detayları araştırıyor. Bu kapsamda özellikle ilk işe giriş tarihi ve gerekli prim günü büyük önem taşıyor. Asgari ücretin belli olmasının hemen sonrasında 2022 yılı ortaları ya da sonlarına doğru çalışmanın başlatılması bekleniyor. EYT'liler değerlendirmeye alınacak formüller dört gözle bekleniyor.