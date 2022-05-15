EYT’de 1997 - 1999 arası hesabı! Beklentileri karşılayacak EYT yasası takvimi belli oldu! 5 adımlı çalışma ne zaman hazırlanacak? Sigorta koluna göre...

Milyonlarca şahıs Emeklilikte Yaşa Takılanlar kapsamında çıkacak olan yasayı büyük bir merakla bekliyor. Konuyla ilgili bir son dakika gelişmeler yaşanıyor. Çalışma Bakanı Vedat Bilgin ve AK Parti Grup Başkanvekili Akbaşoğlu'ndan iki ayrı açıklama geldi. Peki, EYT ne zaman çıkacak? İşte EYT takvimi ve çalışma süreci haberimizde...