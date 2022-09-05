EYT yasasından önce 44-45-46 yaşında emeklilik! SSK, Bağkur, 4C'liler 1999-2000-2001-2002 yıl + 1800 primle erken emekli olun! Yaş sınırı muaf

Çalışanlar en çok ne zaman emekli olacaklarını merak ediyor. Bunun için yıl, yaş ve prim koşulu bulunuyor. Fakat birtakım haller çalışanlara erken emeklilik yolunu da açmış oluyor. Yasalarımızda ayrıca borçlanarak erken emeklilik imkanı da yer alıyor. Kadınlar için doğum borçlanması, erkek çalışanlar için de askerlik borçlanması ile emeklilik tarihi öne çekiliyor. Ayrıca borçlanma yapılmadan da bazı meslek grupları için erken emeklilik kapısı açılıyor. Yıpranma hakkı ile 5 yıl erken emekli olabiliyorsunuz. Peki, EYT çıkmadan önce kimler emekli olabilir? Erken emekli olma şartları nedir? İşte merak edilenler!