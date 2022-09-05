EYT yasasından önce 44-45-46 yaşında emeklilik! SSK, Bağkur, 4C'liler 1999-2000-2001-2002 yıl + 1800 primle erken emekli olun! Yaş sınırı muaf
Çalışanlar en çok ne zaman emekli olacaklarını merak ediyor. Bunun için yıl, yaş ve prim koşulu bulunuyor. Fakat birtakım haller çalışanlara erken emeklilik yolunu da açmış oluyor. Yasalarımızda ayrıca borçlanarak erken emeklilik imkanı da yer alıyor. Kadınlar için doğum borçlanması, erkek çalışanlar için de askerlik borçlanması ile emeklilik tarihi öne çekiliyor. Ayrıca borçlanma yapılmadan da bazı meslek grupları için erken emeklilik kapısı açılıyor. Yıpranma hakkı ile 5 yıl erken emekli olabiliyorsunuz. Peki, EYT çıkmadan önce kimler emekli olabilir? Erken emekli olma şartları nedir? İşte merak edilenler!
Çalışanların en büyük hayali emekli olup iyi bir maaşa kavuşmak. Emeklilik amacıyla ilk önce sigortadan sonra belli bir vakit geçmesi, işe giriş tarihine göre de prim ve yaş şartlarını tamamlamak gerekiyor. Fakat emeklilik yaşını geri çekmek de mümkün. Bunun amacıyla bazı fırsatlar bulunuyor. Hem de emeklilik maaşının miktarı prim ödemelerine, sigorta başlangıç tarihi ve emeklilik şartlarının tamamlandığı vakit dilimine bağlı olarak farklılık gösterir. İşte EYT'den önce erken emeklilik yolları...
Yasalarımızda erken emekli olmanın birçok yolu bulunuyor. 10 yıl yani 3600 günü tamamlayıp kısmi yaştan emeklilik, doğum ve askerlik borçlanması ile emeklilik tarihini öne alma gibi yöntemlerin dışında bazı meslekler için de erken emeklilik imkânları var. Özellikle ağır işlerde çalışanlar açısından erken emeklilik fırsatı sunuluyor.
12,5 YIL PRİM ÖDEMESİ İLE EMEKLİ OLUNUR MU?
9 Eylül 1999 ile 30 Nisan 2008 arasında işe giren kadınların kısmi emeklilik şartlarıyla yani 4500 gün sayısı ile emekli olabilmeleri için 58 yaşını tamamlaması, 25 yıldan beri sigortalı olması ve en az 4500 gün sayısına ulaşması gerekiyor. 12.5 yılla emekli olabilmek için erkek sigortalının ise 60 yaşını tamamlaması, 25 yıldan beri sigortalı olması ve en az 4500 gün prime sahip bulunması gerekiyor.
BAĞKUR EMEKLİLİK YAŞ ŞARTI NEDİR?
8 Eylül 1999 tarihinden önce Bağkur girişi bulunanlar yaştan emeklilik için 5400 gün ve 56 yaşı, erkekler de 5400 gün ve 58 yaşı tamamlamalı. 8 Eylül 1999 tarihi ve sonrası ile 30 Nisan 2008 tarihinden önce Bağkur girişi bulunan kadınlar 5400 gün 60 yaşı erkekler de 5400 gün 62 yaşı tamamlamalı. İlk defa 1 Mayıs 2008 tarihi ve sonrasında Bağkur'lu olan kadının yaştan emeklilik için 5400 gün 61 yaşı; erkeklerin ise 5400 gün 63 yaşı tamamlamaları gerekiyor.