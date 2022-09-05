EYT yasasından önce 44-45-46 yaşında emeklilik! SSK, Bağkur, 4C'liler 1999-2000-2001-2002 yıl + 1800 primle erken emekli olun! Yaş sınırı muaf

Çalışanların en büyük hayali emekli olup iyi bir maaşa kavuşmak. Emeklilik amacıyla ilk önce sigortadan sonra belli bir vakit geçmesi, işe giriş tarihine göre de prim ve yaş şartlarını tamamlamak gerekiyor. Fakat emeklilik yaşını geri çekmek de mümkün. Bunun amacıyla bazı fırsatlar bulunuyor. Hem de emeklilik maaşının miktarı prim ödemelerine, sigorta başlangıç tarihi ve emeklilik şartlarının tamamlandığı vakit dilimine bağlı olarak farklılık gösterir. İşte EYT'den önce erken emeklilik yolları...