EYT yasası ile 3600 gün şartıyla erken emeklilik! 10 yıl çalışarak veya 6,7-8 yıl önce emeklilik formülü var!

Uzun bir süredir beklenilen haberler nihayet formüller yardımıyla sonuca eriyor. Kişiler erken emeklilik şartından yararlanarak 3600 gün şartıyla erken emekli olma avantajına sahip olabilecekler. EYT yasası kapsamında vatandaşlara verilen bu imkanlar her geride bıraktığımız gün daha da genişletiliyor. Bu anlamda çeşitli meslerklerde çalışan vatandaşlar daha erken emekli olma şansına sahip oluyor.