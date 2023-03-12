EYT vurmayana 5 yıl erken emeklilik! 2000-2002-2005-2008-2010 sigortayla EYT'siz 1.826 gün yeterli! 2 koşulla staj avantajı ekleniyor! 1 gün bile...
Erken emeklilik her çalışanın hayalleri arasında yer alır. EYT yasasının çıkmasıyla birlikte 2 milyonu aşkın kişi emekli oldu. Ancak EYT'den yararlanmayan kişiler için 2. şans bulunuyor. SGK bazı durumlarda emekli maaşına daha erken kavuşmanıza yardımcı oluyor. Bu kapsamda kadınlarda ve erkeklerde ekstra avantajlı haklar bulunuyor. Peki, kimler erken emekli olacak? İşte merak edilenler haberimizde!
12.03.2023 20:16 - Son Güncelleme: 12.03.2023 20:16
Erken emekli olmanın bazı yolları yasalarımızda bulunuyor. Bu yollar çeşitli ek işlemlerle olabilirken her çalışana uymuyor. Emeklilik sisteminde emeklilik yaşı ve erken emeklilik hakları kişinin çalışma bilgilerine göre belirlenir. SGK bazı durumlarda emekliliği öne çekebiliyor. Peki, kimler erken emekli olacak? İşte detaylar...
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) yaş şartı, doldurulan primler, sigorta başlangıç tarihine bakarak emeklilik hakkı sunsa da bazı durumlarda bu süreyi 5 yıl erkene çekmek mümkün olabiliyor. İşte erken emeklilik yolları...