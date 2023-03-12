EYT vurmayana 5 yıl erken emeklilik! 2000-2002-2005-2008-2010 sigortayla EYT’siz 1.826 gün yeterli! 2 koşulla staj avantajı ekleniyor! 1 gün bile...

Erken emekli olmanın bazı yolları yasalarımızda bulunuyor. Bu yollar çeşitli ek işlemlerle olabilirken her çalışana uymuyor. Emeklilik sisteminde emeklilik yaşı ve erken emeklilik hakları kişinin çalışma bilgilerine göre belirlenir. SGK bazı durumlarda emekliliği öne çekebiliyor. Peki, kimler erken emekli olacak? İşte detaylar...