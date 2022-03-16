EYT ve 3600 ek gösterge gündemdeyken emekliler için çok önemli gelişme yaşandı! İşe giriş tarihi geriye çekilecek! Erken emekli olacaksınız

Türkiye'de milyonlarca çalışan emeklilik hayali kurmaya devam ediyor. Erken emeklilik için SGK tarafından sunulan birçok uygulama bu kişiler faydalı olurken, birçok kişi ise bulunduğu meslek grubuna göre tanınan özel hakları tam olarak bilmiyor. Staj sürelerinin de emeklilik süresinden sayılmasını sağlayacak yöntem ise dikkat çekti!