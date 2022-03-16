Vav TV İzle
Haberler Ekonomi EYT ve 3600 ek gösterge gündemdeyken emekliler için çok önemli gelişme yaşandı! İşe giriş tarihi geriye çekilecek! Erken emekli olacaksınız

EYT ve 3600 ek gösterge gündemdeyken emekliler için çok önemli gelişme yaşandı! İşe giriş tarihi geriye çekilecek! Erken emekli olacaksınız

Erken emeklilikte yeni birçok detay gün yüzüne çıktı! Bir yandan EYT'lilerin sorunları, diğer yandan 3600 ek gösterge meselelerinin gündemde olduğu şu günlerde bazı meslek grupları için erken emeklilik uygulamalarının neler olduğu araştırılmaya başladı. Bir süredir gündemde yer alan staj süreleri bu kapsam doğrultusunda emekliliğe etki edebilir. Normal şartlar altında staj süreleri emeklilikte etkili değil. Ancak bu meslek grubu için ilginç detay dikkat çekiyor! Peki, nasıl erken emekli olunur? İşte detaylar

takvim.com.tr
16.03.2022 11:15 - Son Güncelleme: 16.03.2022 11:15
EYT ve 3600 ek gösterge gündemdeyken emekliler için çok önemli gelişme yaşandı! İşe giriş tarihi geriye çekilecek! Erken emekli olacaksınız

Türkiye'de milyonlarca çalışan emeklilik hayali kurmaya devam ediyor. Erken emeklilik için SGK tarafından sunulan birçok uygulama bu kişiler faydalı olurken, birçok kişi ise bulunduğu meslek grubuna göre tanınan özel hakları tam olarak bilmiyor. Staj sürelerinin de emeklilik süresinden sayılmasını sağlayacak yöntem ise dikkat çekti!

GALERİ DEVAM EDİYOR
EYT ve 3600 ek gösterge gündemdeyken emekliler için çok önemli gelişme yaşandı! İşe giriş tarihi geriye çekilecek! Erken emekli olacaksınız

👉Borçlanma Yoluyla Emeklilik Tarihi Öne Çekilebiliyor!

Ülkemizdeki emeklilik yasalarına göre çalışanlarda üç temel şart aranıyor. Bu şartlar arasında yer alan yaş, sigortalılık süresi ve prim miktarı dikkate alınıyor.

EYT ve 3600 ek gösterge gündemdeyken emekliler için çok önemli gelişme yaşandı! İşe giriş tarihi geriye çekilecek! Erken emekli olacaksınız

Ayrıca sigorta başlangıç tarihleri de söz konusu sürelerin değişmesinde etkili olabiliyor. SGK tarafından eksik primlerin ödenerek emekliliği öne çeken uygulamalar arasında doğum, askerlik ve yurt dışı borçlanmaları gibi seçenekler yer alıyor. Ancak borçlanma staj sürelerini kapsamıyor. Bu durumun istisnası ise bazı meslek grupları için tanımlanmış durumda.

EYT ve 3600 ek gösterge gündemdeyken emekliler için çok önemli gelişme yaşandı! İşe giriş tarihi geriye çekilecek! Erken emekli olacaksınız

👉Bu Meslek Gruplarında Staj Süreleri Geçerli Olacak!

Staj döneminde ödenen sigorta primi sadece iş kazası ve meslek hastalığı için sınırlı tutuluyor. Uzun vadeli sigorta kollarında yer alamadığı için emeklilikte staj süreleri sayılamıyor. Öte yandan birçok vatandaş staj sürelerinin de emeklilik primlerinde sayılmasını talep ediyor.

EYT ve 3600 ek gösterge gündemdeyken emekliler için çok önemli gelişme yaşandı! İşe giriş tarihi geriye çekilecek! Erken emekli olacaksınız

Staj sürelerinin emeklilik tarihini öne çekmesini sağlaması için ilgili kanunlarda bazı istisnalar da yer alıyor. Avukat adayları mezun olmalarının ardından 1 yıl süreyle yaptıkları staj için eğer sigortasız olarak çalışmışlarsa bu sürelerin borçlanılması sağlanıyor.

SON DAKİKA