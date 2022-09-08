EYT Türkiye modelinde 6 ölçüt! Yıl, 45-50-55 YAŞ baremi, son 3,5 sene, maaş, prim, borçlanma! 1998-1999-2000'de işe başlayan EYT'li sayılmayacak!

Emeklilikte Yaşa Takılanlara (EYT) yönelik hazırlıklar sürüyor. Milyonların beklediği düzenleme için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "Tek bir formül üzerinde duruyoruz ama henüz sonuçlandırmadık. EYT Aralık ayı gibi gündeme gelir" dedi. Bakanlık'ın masasındaki tek formül merak konusu oldu. Formülle ilgili çalışamalarda 6 değerlendirme yer alıyor. İşte EYT'de son durum...