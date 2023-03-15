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Haberler Ekonomi EYT STAJ SİGORTASI ile ilgili son dakika gelişme! 'Sigorta primini bildirecek olanlar...' EYT'de staj sigortası başlangıç sayılacak mı? Torba yasaya ek...

EYT STAJ SİGORTASI ile ilgili son dakika gelişme! 'Sigorta primini bildirecek olanlar...' EYT'de staj sigortası başlangıç sayılacak mı? Torba yasaya ek...

EYT yasasının çıkmasıyla birlikte şartlar tek tek belli oldu. Buna göre, 8 Eylül 1999 öncesi sigortalı olan ve prim, yıl şartlarını yerine getirenler emekli olabilecek. Bunun yanında en merak edilen konulardan biri de staj sigortasıydı. Konuyla ilgili yeni açıklama Çalışma ve Sosyal Bilgiler Bakanı Vedat Bilgin'den geldi. Bakan Bilgin'in "Bize bildirsinler" sözleri dikkat çekti. Peki, EYT'de staj sigortası geçerli sayılacak mı? İşte son açıklamalar haberimizde...

takvim.com.tr
15.03.2023 13:53 - Son Güncelleme: 15.03.2023 13:53
EYT STAJ SİGORTASI ile ilgili son dakika gelişme! ’Sigorta primini bildirecek olanlar...’ EYT’de staj sigortası başlangıç sayılacak mı? Torba yasaya ek...

EYT staj sigortası hakkında son dakika açıklama geldi. Bu kapsamda arama motorlarında, "Staj sigortası başlangıç sayılacak mı?" sorusu merak edildi. İşte son gelişmeler haberimizde...

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EYT STAJ SİGORTASI ile ilgili son dakika gelişme! ’Sigorta primini bildirecek olanlar...’ EYT’de staj sigortası başlangıç sayılacak mı? Torba yasaya ek...

STAJ SİGORTASI İLE İLGİLİ YENİ AÇIKLAMA!

"Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesi ile staj mağdurlarının ortaya çıktığı" dile getirilerek değerlendirmesi sorulan Bilgin, "Staj mağduru, kavramı doğru değil, staj mağduru yok.

EYT STAJ SİGORTASI ile ilgili son dakika gelişme! ’Sigorta primini bildirecek olanlar...’ EYT’de staj sigortası başlangıç sayılacak mı? Torba yasaya ek...

Çünkü prim yatırmayanlar, prim yatırmadan emekli olabilir mi?

EYT STAJ SİGORTASI ile ilgili son dakika gelişme! ’Sigorta primini bildirecek olanlar...’ EYT’de staj sigortası başlangıç sayılacak mı? Torba yasaya ek...

Patronları kim? Kendi adlarına sigorta primini yatıracak olan ismi bize bildirsinler, onları tespit edelim, primlerini yatırsınlar.

EYT STAJ SİGORTASI ile ilgili son dakika gelişme! ’Sigorta primini bildirecek olanlar...’ EYT’de staj sigortası başlangıç sayılacak mı? Torba yasaya ek...

Staj bir eğitimdir, kavramları doğru kullanalım." diye konuştu.

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