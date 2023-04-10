RAMAZAN İMSAKİYE
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EYT staj sigortası, 3600 kısmi emeklilik, Bağkur tescil affı gelecek mi? 3. torba yasa ne zaman çıkacak?

Yeni torba yasa maddeleri merakla sorgulanıyor. Öte yandan arama motorlarında, 3. torba yasa ne zaman çıkacak? EYT staj sigortası, 3600 kısmi emeklilik, Bağkur tescil affı gelecek mi? Emekli astsubaylara tazminat var mı?" sorularına yanıt aranıyor. İşte detaylar.

takvim.com.tr
10.04.2023 10:25 - Son Güncelleme: 10.04.2023 11:01
EYT staj sigortası, 3600 kısmi emeklilik, Bağkur tescil affı gelecek mi? Emekli astsubaylara tazminat var mı? Torba yasa son dakika bugün 2023: 3. torba yasa ne zaman çıkacak?

Torba yasa gelişmeleri hakkında aramalar hız kazandı. En düşük emekli maaşının 7 bin 500 liraya çıkarılması ve geçici işçilere kadro verilmesini de içeren kanun teklifi kabul edilerek, Resmi Gazete'de yayımlandı. Arama motorlarında, "3. torba yasa ne zaman çıkacak? EYT staj sigortası, 3600 kısmi emeklilik, Bağkur tescil affı gelecek mi? Emekli astsubaylara tazminat var mı?" sorularına yanıt arıyor. İşte merak edilenler!

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EYT staj sigortası, 3600 kısmi emeklilik, Bağkur tescil affı gelecek mi? Emekli astsubaylara tazminat var mı? Torba yasa son dakika bugün 2023: 3. torba yasa ne zaman çıkacak?

Yeni torba yasa maddeleri gündemin dikkat çeken konuları arasında önemli bir yer edindi. Meclis'e sunulan torba yasa teklifi ile birlikte sonuca bağlanmamış konuların neticelenmesi bekleniyor.

EYT staj sigortası, 3600 kısmi emeklilik, Bağkur tescil affı gelecek mi? Emekli astsubaylara tazminat var mı? Torba yasa son dakika bugün 2023: 3. torba yasa ne zaman çıkacak?

En düşük emekli maaşının 7 bin 500, emekli ikramiyesinin ise 2 bin liraya yükseltilmesine ilişkin kanun teklifi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi.

Yapılan teklifle birlikte geçici işçiler de kadroya alınmaya başladı.

EYT staj sigortası, 3600 kısmi emeklilik, Bağkur tescil affı gelecek mi? Emekli astsubaylara tazminat var mı? Torba yasa son dakika bugün 2023: 3. torba yasa ne zaman çıkacak?

Astsubaylara tazminat verilecek mi 2023, torba yasada astsubaylara tazminat var mı?

Astsubayların ek göstergesi son düzenleme ile birlikte 3600'den 4200'e çıkarıldı.

EYT staj sigortası, 3600 kısmi emeklilik, Bağkur tescil affı gelecek mi? Emekli astsubaylara tazminat var mı? Torba yasa son dakika bugün 2023: 3. torba yasa ne zaman çıkacak?

Ek gösterge ve tazminat konusunda statü farkı korunmadığından astsubaylar tazminat dışında 1.derecedeki bir astsubayın ek göstergesinin 5400 olmasını istiyor.

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