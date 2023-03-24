RAMAZAN İMSAKİYE
Vav TV İzle
Haberler Ekonomi EYT, SSK, Bağkur'lunun zamlı maaş takvimi kesinleşti! SGK son dakika açıkladı, 5000-7200 arası günü olan alacak! O tarihe dikkat! 9,7,5,3,1,8 Tahsis numarasına göre...

EYT, SSK, Bağkur'lunun zamlı maaş takvimi kesinleşti! SGK son dakika açıkladı, 5000-7200 arası günü olan alacak! O tarihe dikkat! 9,7,5,3,1,8 Tahsis numarasına göre...

Emeklilere 7.500 TL maaş müjdesi geldi. Ardından bayram ikramiyelerinin de 2.000 TL'ye yükseltildiği açıklandı. Gelen son dakika haberine göre emekliye zam düzenlemesi Meclis'e geldi. AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş emekliye zam düzenlemesine ilişkin teklifi TBMM'ye sundu. Bu gelişmelerle birlikte zamlı ödemelerin ne zaman hesaba geçeceği merak ediliyor. Peki, zamlı emekli maaşları ne zaman yatacak? Yeni emekli maaşlarını kimler alacak? İşte ödeme takvimi hakkında detaylar...

takvim.com.tr
24.03.2023 18:13 - Son Güncelleme: 24.03.2023 18:13
EYT, SSK, Bağkur’lunun zamlı maaş takvimi kesinleşti! SGK son dakika açıkladı, 5000-7200 arası günü olan alacak! O tarihe dikkat! 9,7,5,3,1,8 Tahsis numarasına göre...

Emeklilere en az 7.500 TL maaş müjdesi Başkan Erdoğan tarafından açıklandı. Zamlı maaşların ve ikramiyelerin bayram öncesinde emeklilere ödenmesi planlanıyor. Peki, emeklilere zamlı maaşlar ne zaman yatacak? İşte detaylar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
EYT, SSK, Bağkur’lunun zamlı maaş takvimi kesinleşti! SGK son dakika açıkladı, 5000-7200 arası günü olan alacak! O tarihe dikkat! 9,7,5,3,1,8 Tahsis numarasına göre...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın en düşük emekli aylığı ödemesinin 5 bin 500 liradan 7 bin 500 liraya yükseltileceğini duyurması büyük heyecana yol açarken, gözler bu konuda yapılacak yasal düzenlemeye çevrildi.

EYT, SSK, Bağkur’lunun zamlı maaş takvimi kesinleşti! SGK son dakika açıkladı, 5000-7200 arası günü olan alacak! O tarihe dikkat! 9,7,5,3,1,8 Tahsis numarasına göre...

Bir artış da bayram ikramiyesi için beklenirken, hem zamlı aylıkların hem de ikramiyelerin Nisan'da bayram öncesinde ödenmesi planlanıyor. İşte merak edilen soruların yanıtları...

EYT, SSK, Bağkur’lunun zamlı maaş takvimi kesinleşti! SGK son dakika açıkladı, 5000-7200 arası günü olan alacak! O tarihe dikkat! 9,7,5,3,1,8 Tahsis numarasına göre...

■ 7 bin 500 lira düzenlemesinin kapsamında kimler var?
Memur emeklilerinde en düşük aylık 7 bin 901 lira. Bu nedenle memur emeklileri kapsamda bulunmuyor.

EYT, SSK, Bağkur’lunun zamlı maaş takvimi kesinleşti! SGK son dakika açıkladı, 5000-7200 arası günü olan alacak! O tarihe dikkat! 9,7,5,3,1,8 Tahsis numarasına göre...

Ek ödeme dahil aylık ödemesi 7 bin 500 liranın altında olan SSK ve Bağ-Kur emeklileri düzenlemeden yararlanacak. Bu kişilere 7 bin 500 liranın altında ödeme yapılmayacak. Maaşlar 7 bin 500 liraya tamamlanarak yatırılacak.

SON DAKİKA