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Haberler Ekonomi EYT, SSK, Bağkur emekliye kök 7.500 TL + Memura 13.159 TL MAAŞ! %114 Kümülatif artış + Refah Payı + Temmuz enflasyon zammı!

EYT, SSK, Bağkur emekliye kök 7.500 TL + Memura 13.159 TL MAAŞ! %114 Kümülatif artış + Refah Payı + Temmuz enflasyon zammı!

Emekli ve memurlar ocak ayında zamlı maaşlarına kavuşmalarının ardından gözlerini Temmuz zammına çevirmişti. Son dakika gelişmesiyle birlikte en düşük emekli maaşı 7.500 TL'ye yükselmiş oldu. Böylelikle güncel maaş hesaplamaları merak edildi. Peki, Zamlı emekli maaşları ile kim, ne kadar alacak? Temmuzda emekli ve memur maaşları ne kadar olacak? İşte detaylar.

takvim.com.tr
23.03.2023 09:22 - Son Güncelleme: 23.03.2023 10:05
EYT, SSK, Bağkur emekliye kök 7.500 TL + Memura 13.159 TL MAAŞ! %114 Kümülatif artış + Refah Payı + Temmuz enflasyon zammı! %36 EK ZAM KESİNLEŞTİ! Tahsis NO ile...

Başkan Erdoğan son dakika açıklamasında en düşük emekli maaşının 7.500 TL olduğunu duyurdu. Temmuz zammı öncesinde emeklilere ara zam yapılmış oldu. Öte yandan memur maaşlarına da iyileştirme yapılacak mı merak ediliyor. Yapılan zam sonrası maaşlar baştan aşağı yenilenmiş oldu. Peki, zamlı emekli maaşları ne zaman yatacak? SSK, Bağkur maaşları kaç TL olacak? İşte en yeni maaş hesabı haberimizde!

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EYT, SSK, Bağkur emekliye kök 7.500 TL + Memura 13.159 TL MAAŞ! %114 Kümülatif artış + Refah Payı + Temmuz enflasyon zammı! %36 EK ZAM KESİNLEŞTİ! Tahsis NO ile...

Son dakika haberi...Emekliye zam geliyor. En düşük emekli maaşı ve bayram ikramiyeleri artacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan en düşük emekli maaşı için '7500 TL olacak' açıklamasını yaptı.

EYT, SSK, Bağkur emekliye kök 7.500 TL + Memura 13.159 TL MAAŞ! %114 Kümülatif artış + Refah Payı + Temmuz enflasyon zammı! %36 EK ZAM KESİNLEŞTİ! Tahsis NO ile...

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "En düşük emekli maaşının 5.500 TL taban aylığının düşük kaldığı fikrindeyim. Bu konuda çalışmalara başladık.

EYT, SSK, Bağkur emekliye kök 7.500 TL + Memura 13.159 TL MAAŞ! %114 Kümülatif artış + Refah Payı + Temmuz enflasyon zammı! %36 EK ZAM KESİNLEŞTİ! Tahsis NO ile...

Bu konuda alternatif çalışmalarımız var. Bayram ikramiyesi için çalışmalarımız var. Düzenleme konusunda ayrıntılı çalıştım." demişti. Emekliye zam için Bakan Bilgin alternatifli modellerin Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın onayına sunulacağını belirtti.

EYT, SSK, Bağkur emekliye kök 7.500 TL + Memura 13.159 TL MAAŞ! %114 Kümülatif artış + Refah Payı + Temmuz enflasyon zammı! %36 EK ZAM KESİNLEŞTİ! Tahsis NO ile...

Başkan Erdoğan en düşük emekli maaşı için açıklamada bulundu. Emekli zammı ile taban aylıklar ne kadar artacak? İşte detaylar...

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