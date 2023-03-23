EYT, SSK, Bağkur emekliye kök 7.500 TL + Memura 13.159 TL MAAŞ! %114 Kümülatif artış + Refah Payı + Temmuz enflasyon zammı!

Başkan Erdoğan son dakika açıklamasında en düşük emekli maaşının 7.500 TL olduğunu duyurdu. Temmuz zammı öncesinde emeklilere ara zam yapılmış oldu. Öte yandan memur maaşlarına da iyileştirme yapılacak mı merak ediliyor. Yapılan zam sonrası maaşlar baştan aşağı yenilenmiş oldu. Peki, zamlı emekli maaşları ne zaman yatacak? SSK, Bağkur maaşları kaç TL olacak? İşte en yeni maaş hesabı haberimizde!