EYT sonrası 5 maddeyle erken emeklilik ortaya çıktı! Prime Takılanlar, Staj Sigortası, Bağkur tescil, 2000 sonrası SGK'lılar! Emeklilik müjdesi geliyor! O tarihte...
EYT'den yararlanmayanlar için erken emeklilik yolları sıkı bir şekilde araştırılıyor. Prim günü eksik olanlar için de emeklilik yolu açılacak. Yaşı ilerlemiş olduğu halde çeşitli sebeplerle çalışıp primini tamamlayamayan kişiler bazı şartları yerine getirmeleri halinde emeklilik hakkından yararlanabilecek. Bu kapsamda yaş devreye giriyor ve normal emeklilik için gerekenden çok daha düşük bir prim şartı aranıyor. Öte yandan EYT için staj sigortası ve Bağkur tescil affı gelişmesi var mı merak ediliyor. İşte merak edilenler...
24.05.2023 19:01 - Son Güncelleme: 24.05.2023 19:01
Primi eksik olanlar için alternatif yollar araştırılıyor. Eksik primi olanlar borçlanma ya da ihya yapabiliyor. Öte yandan yaştan emekli olma yolları da araştırılıyor. İşte erken emeklilik için adım adım izlenecek yollar...