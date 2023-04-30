EYT SONRASI 2. PERDE! Bağkur'a 7200 prim eşitliği, 2000 sonrasına kademeli yaş indirimi, 3600-4500 günle kısmi emeklilik geliyor! İşte yeni sistemin ipuçları
EYT sonrası yeni emeklilik sistemi için düğmeye basılıyor. Yapılacak emeklilik düzenlemesiyle anne olma ve çocuk sayısına göre yaş şartının geriye çekilmesi bekleniyor. Öte yandan Bağkur ve SSK prim eşitliği, 1999-2008 tarihleri arasında sigorta girişi olanlara ise kademeli emeklilik masaya geldi. 3600 günle emekli olacaklar için ise yaş indirimi beklentiler arasına girdi. Bu kapsamda seçim sonrası yeni dönemde emekli olma koşullarını içeren köklü bir reform sağlanacak. İşte yeni sistemin ipuçları haberimizde!
EYT yasası ile 4,7 kişiye emeklilik hakkı verildi. Ancak yasayı az bir zamanla kaçıranlar için yeni emeklilik sistemi devreye alınacaj. Gündemde bunun için yeni emeklilik reformları konuşuluyor. Böylece 9 Eylül 1999 sonrası sigortalılar için emeklilik şartlarında değişiklikler bekleniyor. Bağkur'luların prim sayısında da düzenleme bekleniyor. İşte tüm merak edilenler haberimizde!
Bunun yanında SSK ve Bağ-Kur prim eşitlemesi düzenlemesi ve 8 Eylül 1999-2008 yılları arasında sigorta girişi olanlar için kademeli emeklilik masaya geldi. Seçim sonrası yeni dönemde emekli olma koşullarını içeren köklü reform yapılacak.
BAŞKAN ERDOĞAN'IN 'KÖKTEN ÇÖZÜN' TALİMATI SONRASI EYT'DE YAŞ ŞARTI KALKTI
Sabat'ta yer alan habere göre, hükümet önce 3600 ek gösterge ardından sözleşmeli memurlara kadro ve son olarak EYT gibi büyük bir düzenlemeyi hayata geçirdi.
3600 ek gösterge => 5,3 milyon memur ve memur emeklisi
Sözleşmeli memura kadro => 500 bin çalışan
EYT düzenlemesi => 4,7 milyon vatandaş
EYT İÇİN SGK ÇALIŞANLARI GECE GÜNDÜZ ÇALIŞIYOR
EYT yasasının yürürlüğe girmesi sonrası maaş bağlanma işlemleri için SGK merkezlerinde geceli gündüzlü mesai sürüyor. Daha önce ayda 35-40 bin maaş bağlayan SGK, günde 20 bin işlemi gerçekleştiriyor.