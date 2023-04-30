EYT SONRASI 2. PERDE! Bağkur’a 7200 prim eşitliği, 2000 sonrasına kademeli yaş indirimi, 3600-4500 günle kısmi emeklilik geliyor! İşte yeni sistemin ipuçları

EYT yasası ile 4,7 kişiye emeklilik hakkı verildi. Ancak yasayı az bir zamanla kaçıranlar için yeni emeklilik sistemi devreye alınacaj. Gündemde bunun için yeni emeklilik reformları konuşuluyor. Böylece 9 Eylül 1999 sonrası sigortalılar için emeklilik şartlarında değişiklikler bekleniyor. Bağkur'luların prim sayısında da düzenleme bekleniyor. İşte tüm merak edilenler haberimizde!