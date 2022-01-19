EYT son durum: Prim ve yıl şartını tamamlayana müjde için yeşil ışık yakıldı! Primi dolan 950 bin kişi bu formülle emekli olabilecek!

Prim ve yıl şartını tamamlayana müjde için yeşil ışık yakılıyor! 6.3 milyon emeklilikte yaşa takılan bu çözümle gün saymaktan kurtulacak! EYT'de için harekete geçilecek ve çalışmaların bu yılın ortalarında başlaması ve 2022 sonuna kadar tamamlanması bekleniyor. Özellikle bu süreçte de çeşitli formüller görüşülüyor. Emeklilik amacıyla gün sayan vatandaşlar ne zaman ve nasıl emekli olacağı konusu ile alakalı detayları araştırıyor. Bu kapsamda bilhassa ilk işe giriş tarihi ve lüzumlu prim günü büyük önemli taşıyor. İşte EYT son durum