EYT şartı martı YOK: 48,49,50,52 yaşında erken emekli olun! 2002, 2003, 2005, 2008'den sonra işe girenler! 2 ay içinde...

SGK bağlamında çalışan kadın ve erkekler emekli olmak için tüm detayları gözden geçiriyor. Standart emeklilik şartlarının yanı sıra yaş haddinden emeklilik, malulen emeklilik gibi özel koşullarda bulunuyor. Bu özel haller ise çalışanlara çok erken yaşlarda emeklilik hakları sağlıyor. 48-49-50-52 yaşında emekli olmak isteyenler amacıyla tüm gelişmeler haberimizde var. Emekli olmak isteyen kişilerin çok büyük alanı yaş koşulunu gerçekleştirmeyi bekliyor. Gün ve prim koşulunu gerçekleştiren vatandaşlar son oluşturulan düzen etme kapsamında emekli olacakları yaşı bekliyorlar. Emeklilik hayali kuran vatandaşlar yaş koşulunda uygulamada olan düzen etmede de değişiklik arz ediyorlar. İşte erken emekli olma şartları...