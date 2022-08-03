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Haberler Ekonomi EYT şartı martı YOK: 48,49,50,52 yaşında erken emekli olun! 2002, 2003, 2005, 2008'den sonra işe girenler! 2 ay içinde...

EYT şartı martı YOK: 48,49,50,52 yaşında erken emekli olun! 2002, 2003, 2005, 2008'den sonra işe girenler! 2 ay içinde...

SGK ile ilgili incelemelerde en çok aranan terimler arasında 'Ne zaman emekli olurum?'sorusu geliyor. Emeklilik koşullarının bireye göre değişmesi sebebiyle bu alanda kendi durumlarını bilmek isteyen emekli vatandaşlar SGK eksperlerine sorular soruyorlar. Emekli olmak isteyen kişilerin çok büyük alanı yaş koşulunu gerçekleştirmeyi bekliyor. Çok sayıda kişi EYT düzenlemesinin hayata geçirilmesini ve bu düzenleme ile erken emekli olmayı bekliyor. Ancak SGK tarafından yapılan açıklamada erken emeklilik için yaş şartının önce çekildiği koşullar duyuruldu.

takvim.com.tr
03.08.2022 16:37 - Son Güncelleme: 03.08.2022 16:37
48,49,50,52 yaşında erken emekli olun! EYT şartı martı YOK: 2002, 2003, 2005, 2008’den sonra işe girenler! 2 ay içinde...

SGK bağlamında çalışan kadın ve erkekler emekli olmak için tüm detayları gözden geçiriyor. Standart emeklilik şartlarının yanı sıra yaş haddinden emeklilik, malulen emeklilik gibi özel koşullarda bulunuyor. Bu özel haller ise çalışanlara çok erken yaşlarda emeklilik hakları sağlıyor. 48-49-50-52 yaşında emekli olmak isteyenler amacıyla tüm gelişmeler haberimizde var. Emekli olmak isteyen kişilerin çok büyük alanı yaş koşulunu gerçekleştirmeyi bekliyor. Gün ve prim koşulunu gerçekleştiren vatandaşlar son oluşturulan düzen etme kapsamında emekli olacakları yaşı bekliyorlar. Emeklilik hayali kuran vatandaşlar yaş koşulunda uygulamada olan düzen etmede de değişiklik arz ediyorlar. İşte erken emekli olma şartları...

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48,49,50,52 yaşında erken emekli olun! EYT şartı martı YOK: 2002, 2003, 2005, 2008’den sonra işe girenler! 2 ay içinde...

SGK'dan erken emeklilik bekleyen milyonlarca çalışan için hizmet borçlanması ile erken emekli olabilmelerinin önü açtı. 2008 yılında yapılan değişiklik ve yürürlüğe giren yeni mevzuat ile birlikte bazı kişiler borçlanma süreleri netleştirildi.

48,49,50,52 yaşında erken emekli olun! EYT şartı martı YOK: 2002, 2003, 2005, 2008’den sonra işe girenler! 2 ay içinde...

5510 sayılı Kanunun hizmet borçlanmalarına ilişkin hükümleri, 2008 yılı Ekim ayı başı itibariyle yürürlüğe girdi. Söz konusu Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bentlerine tabi sigortalılar ile bunların hak sahiplerinin borçlanabilecekleri süreler açıklandı.

48,49,50,52 yaşında erken emekli olun! EYT şartı martı YOK: 2002, 2003, 2005, 2008’den sonra işe girenler! 2 ay içinde...

KİMLER HİZMET BORÇLANMASI YAPABİLİR?

- 5510 sayılı Kanunun 4'üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentleri kapsamında sigortalı sayılanlar,

48,49,50,52 yaşında erken emekli olun! EYT şartı martı YOK: 2002, 2003, 2005, 2008’den sonra işe girenler! 2 ay içinde...

- 2008 yılı Ekim ayı başından sonra ilk defa 5510 sayılı Kanunun 4'üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında sigortalı olarak çalışmaya başlayanlar,

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