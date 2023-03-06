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Haberler Ekonomi EYT REHBERİ: Ne zaman emekli olurum 2023? Bugün emekli olsam ne kadar maaş alırım? 'Emekli olur' yazısı nasıl alınır? 4A-4B-4C maaş hesaplama 2023!

EYT REHBERİ: Ne zaman emekli olurum 2023? Bugün emekli olsam ne kadar maaş alırım? 'Emekli olur' yazısı nasıl alınır? 4A-4B-4C maaş hesaplama 2023!

Emeklilik için başvuruda bulunan EYT'liler bazı soruların cevabını merak edip araştırıyor. EYT yasası Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Vatandaşlar e-Devlet üzerinden başvuru yapmaya başladı. Peki, ne zaman emekli olurum 2023? Bugün emekli olsam ne kadar maaş alırım? 'Emekli olur' yazısı nasıl alınır? İşte 4A-4B-4C maaş hesaplama 2023!

06.03.2023 09:44 - Son Güncelleme: 06.03.2023 09:44
EYT REHBERİ: Ne zaman emekli olurum 2023? Bugün emekli olsam ne kadar maaş alırım? ’Emekli olur’ yazısı nasıl alınır? 4A-4B-4C maaş hesaplama 2023!

Emeklilik için gerekli tüm şartları tamamlayanlar, EYT'liler sabırsızlıkla alacakları maaş miktarını araştırıyor ve bunun için Sosyal Güvenlik Kurumu SGK'yı sıklıkla ziyaret ediyor. Peki emekli maaşı hesaplama işlemini yapmak isteyenler bunu nasıl yapacak? İşte detaylar...

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EYT REHBERİ: Ne zaman emekli olurum 2023? Bugün emekli olsam ne kadar maaş alırım? ’Emekli olur’ yazısı nasıl alınır? 4A-4B-4C maaş hesaplama 2023!

NE ZAMAN EMEKLİ OLABİLİRİM?

Emeklilik yaşı hesaplanırken çalışılan kurum ve ilk çalışmaya başlanılan dönem göz önünde bulundurulur. Ayrıca SGK kapsamında sigorta sistemi 4A, 4B ve 4C olmak üzere üçe ayrılıyor.

EYT REHBERİ: Ne zaman emekli olurum 2023? Bugün emekli olsam ne kadar maaş alırım? ’Emekli olur’ yazısı nasıl alınır? 4A-4B-4C maaş hesaplama 2023!

Bu noktada çalışılan sigorta sistemi de emeklilik yaşı hesaplamasında en önemli etkenlerdendir.

EYT REHBERİ: Ne zaman emekli olurum 2023? Bugün emekli olsam ne kadar maaş alırım? ’Emekli olur’ yazısı nasıl alınır? 4A-4B-4C maaş hesaplama 2023!

E-DEVLET ÜZERİNDEN EMEKLİLİK YAŞI HESAPLAMA

e-Devlet üzerinden 'Normal Şartlarda Ne Zaman Emekli Olabilirim?' hizmetiyle de emeklilik yaşı sorgulanabiliyor.

EYT REHBERİ: Ne zaman emekli olurum 2023? Bugün emekli olsam ne kadar maaş alırım? ’Emekli olur’ yazısı nasıl alınır? 4A-4B-4C maaş hesaplama 2023!

Hesaplamanın yapılabilmesi için istenen bilgiler doldurulur. Hesaplamalar kullanıcı tarafından girilen veriler üzerinden yapılmaktadır.

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