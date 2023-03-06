EYT REHBERİ: Ne zaman emekli olurum 2023? Bugün emekli olsam ne kadar maaş alırım? ’Emekli olur’ yazısı nasıl alınır? 4A-4B-4C maaş hesaplama 2023!

Emeklilik için gerekli tüm şartları tamamlayanlar, EYT'liler sabırsızlıkla alacakları maaş miktarını araştırıyor ve bunun için Sosyal Güvenlik Kurumu SGK'yı sıklıkla ziyaret ediyor. Peki emekli maaşı hesaplama işlemini yapmak isteyenler bunu nasıl yapacak? İşte detaylar...