EYT REHBERİ: Ne zaman emekli olurum 2023? Bugün emekli olsam ne kadar maaş alırım? 'Emekli olur' yazısı nasıl alınır? 4A-4B-4C maaş hesaplama 2023!
Emeklilik için başvuruda bulunan EYT'liler bazı soruların cevabını merak edip araştırıyor. EYT yasası Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Vatandaşlar e-Devlet üzerinden başvuru yapmaya başladı. Peki, ne zaman emekli olurum 2023? Bugün emekli olsam ne kadar maaş alırım? 'Emekli olur' yazısı nasıl alınır? İşte 4A-4B-4C maaş hesaplama 2023!
06.03.2023 09:44 - Son Güncelleme: 06.03.2023 09:44
E-DEVLET ÜZERİNDEN EMEKLİLİK YAŞI HESAPLAMA
e-Devlet üzerinden 'Normal Şartlarda Ne Zaman Emekli Olabilirim?' hizmetiyle de emeklilik yaşı sorgulanabiliyor.