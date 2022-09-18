EYT öncesi SGK’dan erken emeklilik müjdesi! 45-46-47 YAŞ + 1991-1994-1997-2000-2003 sigorta + 4 ay 3760 gün primle emekli olunacak!

Hemen hemen her gün çalışan kesim ne zaman emekli olabileceğini merak edip araştırıyor. Emeklilik için 3 koşul bulunuyor. Bunlar yaş, yıl ve prim şartı olarak karşımıza çıkıyor. Öte yandan çalışanlar erken emekli olma yollarını araştırıyor. Bazı durumlarda erken emekli olma hakkı tanınıyor. Bunlar arasında doğum ve askerlik borçlanması, 3600 günden emeklilik, malulen emeklilik, engellilik gibi sebeplerle erken emeklilik hakkı sunuluyor. Peki nasıl erken emekli olunabilir? Erken emekli olmak amacıyla ne yapılması gerekir? İşte tüm merak edilenler!