EYT olmadan emeklilik yaşını düşüren püf nokta! 43-48-50 yaşında emekliliğe ayrılabilirsiniz! 1999 2002 2008'den önce sonra işe girenler! 2-3 yaş kısalıyor...

Erken emeklilik olanağı hakkında aramalar hız kazandı. Buna bakılırsa isteyen 43, 48, 50 yaşlarında emekli olabiliyor. Erken emekliliği mümkün kılan bir yöntem de 'yıpranma payı'. Yıpratıcı işlerde çalışan işçi ve memura ilave prim hakkı veriliyor. İlave primler, emeklilik için ihtiyaç duyulan primin erkenden tamamlanmasını sağladığı şeklinde emeklilik yaşını da öne çekiyor. Fiili hizmet süresi zammı olarak da bilinen yıpranma hakkından 45 işkolu yararlanıyor. Öte yandan hanımlarda 50 yaş, erkeklerde 55 yaşta emeklilik yolu açık. Peki, nasıl erken emekli olunur? İşte merak edilenler!