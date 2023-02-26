EYT Meclis vardiyasına son 2! 3600-5000 prim+ 99 öncesi sigortalılar 10-15-20-25 yılla EYT masasına oturacak! Staj, 2925 Tarım sigortası, 1500 TL intibak+638 TL ek zam...
EYT yasası için geri sayım bu hafta sona eriyor. Salı günü toplanacak Meclis'in ana gündeminde 2 önemli düzenleme var. Yapılandırma yasasıyla beraber borçlar silinirken EYT'liler ise emekli olacak. Çıkacak yapılandırma yasası EYT'lilere de kolaylık sağlayacak. Öte yandan çalışmaya devam eden EYT'lilerin net ücreti prim farkı sebebiyle artacak. Örneğin asgari ücretli emeklide artış 638 TL'ye çıkacak. Peki, 3600 kısmi emeklilik şartları EYT'de geçerli olacak mı? EYT'liler başvurularını ne zaman yapacak? Staj sigortası geçerli olacak mı? İşte tüm detaylarıyla merak edilenler...
26.02.2023 15:51 - Son Güncelleme: 26.02.2023 15:51
Merakla beklenen EYT düzenlemesi için gözler Meclis'in açılacağı 28 Şubat'a çevrildi. 2.2 milyonu aşkın EYT'li emekli olmaya hazırlanırken, çalışmaya devam edenlerin net ücreti 'prim farkı' nedeniyle de artışa geçecek. Peki, EYT'lilerin başvuruları ne zaman alınacak? İlk maaşlar ne zaman? İşte adım adım merak edilenler...
Depremzede vatandaşların da büyük çoğunluğunu ilgilendiren yapılandırma tasarısı ve EYT yasasının önümüzdeki Salı günü Meclis gündemine gelmesi bekleniyor.
EYT yasası komisyonda değiştirilmeden kabul edilmişti. Genel Kurul'da bazı değişikliklerin olabileceği noktasında beklentiler de bulunuyor. Bunların başında da SSK'lılar için kademeli prim şartının 5 bin güne indirilmesi geliyor.