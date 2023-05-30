EYT kısmi emeklilik için SGK tablosu netleşti! 2000 - 2002 - 2008 sigortalılar dikkat! 3600 prim + 50-55 ile kısmi yaştan erken emeklilik! 15 tam yıl için 2 seneden fazla...

EYT düzenlemesiyle beraber milyonlara emeklilik yolu açılırken, önümüzdeki dönemde de Bağ-Kur'lular ve kadınlar için düzenlemeler gündemde. Öte yandan kısmi emeklilik için ise yaş şartının kaldırılması veya düşürülmesi gündeme geldi. İşte detaylar...