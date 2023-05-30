EYT kısmi emeklilik için SGK tablosu netleşti! 2000 - 2002 - 2008 sigortalılar dikkat! 3600 prim + 50-55 ile kısmi yaştan erken emeklilik! 15 tam yıl için 2 seneden fazla...
EYT ile milyonlarca kişi emeklilik hakkına sahip oldu. Ancak düzenlemeyi kaçıran SSK ve Bağkur'lular için kısmi yaştan emeklilik gündeme geldi. Burada önemli rakam 3.600 olarak biliniyor. 2. öneme sahip rakamsa 15. Yani erken emekliliğin yolu 15 yıl sigortalılık ve 3.600 prim gününe sahip olmaktan geçiyor. Burada yapılacak yenilik için yaş şartı düşünülüyor. Yaş şartının esnetilmesi ve kaldırılması aynı EYT yasasındaki gibi yaş şartının tamamen kaldırılması ile kısmi emeklilik sağlanabilecek. Peki, kısmi emeklilik şarları ne olacak, değişecek mi? 3600 kısmi emeklilikten kimler yararlanacak? İşte detaylar...
EYT düzenlemesiyle beraber milyonlara emeklilik yolu açılırken, önümüzdeki dönemde de Bağ-Kur'lular ve kadınlar için düzenlemeler gündemde. Öte yandan kısmi emeklilik için ise yaş şartının kaldırılması veya düşürülmesi gündeme geldi. İşte detaylar...
Özellikle Bağ-Kur'lular için 5400 prim günüyle kısmi emekli olma koşulunun reform kapsamında 4500'e indirilmesi bekleniyor. "Kısmi emeklilik için hangi şartlar geçerli olacak? Kimler kısmi emeklilikten yararlanacak?" gibi soruların yanıtları merak ediliyor. İşte, erken emeklilikle ilgili detaylar!
Kısmi emeklilikte şartlar değişebilir ve bu düzenleme kapsamında gündemde yer alıyor. Bağ-Kur'lular arasında, 5400 prim günüyle kısmi emeklilik hakkı elde edenlerin bu sürenin reformla birlikte 4500'e indirilmesi bekleniyor.