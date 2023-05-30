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Haberler Ekonomi EYT kısmi emeklilik için SGK tablosu netleşti! 2000 - 2002 - 2008 sigortalılar dikkat! 3600 prim + 50-55 ile kısmi yaştan erken emeklilik! 15 tam yıl için 2 seneden fazla...

EYT kısmi emeklilik için SGK tablosu netleşti! 2000 - 2002 - 2008 sigortalılar dikkat! 3600 prim + 50-55 ile kısmi yaştan erken emeklilik! 15 tam yıl için 2 seneden fazla...

EYT ile milyonlarca kişi emeklilik hakkına sahip oldu. Ancak düzenlemeyi kaçıran SSK ve Bağkur'lular için kısmi yaştan emeklilik gündeme geldi. Burada önemli rakam 3.600 olarak biliniyor. 2. öneme sahip rakamsa 15. Yani erken emekliliğin yolu 15 yıl sigortalılık ve 3.600 prim gününe sahip olmaktan geçiyor. Burada yapılacak yenilik için yaş şartı düşünülüyor. Yaş şartının esnetilmesi ve kaldırılması aynı EYT yasasındaki gibi yaş şartının tamamen kaldırılması ile kısmi emeklilik sağlanabilecek. Peki, kısmi emeklilik şarları ne olacak, değişecek mi? 3600 kısmi emeklilikten kimler yararlanacak? İşte detaylar...

takvim.com.tr
30.05.2023 11:35 - Son Güncelleme: 30.05.2023 11:35
EYT kısmi emeklilik için SGK tablosu netleşti! 2000 - 2002 - 2008 sigortalılar dikkat! 3600 prim + 50-55 ile kısmi yaştan erken emeklilik! 15 tam yıl için 2 seneden fazla...

EYT düzenlemesiyle beraber milyonlara emeklilik yolu açılırken, önümüzdeki dönemde de Bağ-Kur'lular ve kadınlar için düzenlemeler gündemde. Öte yandan kısmi emeklilik için ise yaş şartının kaldırılması veya düşürülmesi gündeme geldi. İşte detaylar...

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EYT kısmi emeklilik için SGK tablosu netleşti! 2000 - 2002 - 2008 sigortalılar dikkat! 3600 prim + 50-55 ile kısmi yaştan erken emeklilik! 15 tam yıl için 2 seneden fazla...

EYT (Emeklilikte Yaşa Takılanlar) sonrasında emeklilik hakkı elde eden milyonlarca vatandaşın durumu, gelecekte yapılacak yeni düzenlemelerin açıklanmasını bekliyor.

EYT kısmi emeklilik için SGK tablosu netleşti! 2000 - 2002 - 2008 sigortalılar dikkat! 3600 prim + 50-55 ile kısmi yaştan erken emeklilik! 15 tam yıl için 2 seneden fazla...

Bu nedenle, kısmi emeklilik için gereken koşullar yakından inceleniyor. Planlanan düzenleme, birçok kişiye emeklilik hakkı tanıyacak.

EYT kısmi emeklilik için SGK tablosu netleşti! 2000 - 2002 - 2008 sigortalılar dikkat! 3600 prim + 50-55 ile kısmi yaştan erken emeklilik! 15 tam yıl için 2 seneden fazla...

Özellikle Bağ-Kur'lular için 5400 prim günüyle kısmi emekli olma koşulunun reform kapsamında 4500'e indirilmesi bekleniyor. "Kısmi emeklilik için hangi şartlar geçerli olacak? Kimler kısmi emeklilikten yararlanacak?" gibi soruların yanıtları merak ediliyor. İşte, erken emeklilikle ilgili detaylar!

EYT kısmi emeklilik için SGK tablosu netleşti! 2000 - 2002 - 2008 sigortalılar dikkat! 3600 prim + 50-55 ile kısmi yaştan erken emeklilik! 15 tam yıl için 2 seneden fazla...

Kısmi emeklilikte şartlar değişebilir ve bu düzenleme kapsamında gündemde yer alıyor. Bağ-Kur'lular arasında, 5400 prim günüyle kısmi emeklilik hakkı elde edenlerin bu sürenin reformla birlikte 4500'e indirilmesi bekleniyor.

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