EYT kısmi emeklilik başvuru şartları belli oldu! SGK'dan yeni metot! 1999-2004-2009 sigorta + 3600 prim + 50-55 yaşında emeklilik öne çekilecek! Eksik prim, ABO, Staj sigortası...
Kısmi emeklilik şartları hakkında detaylar merak edilip araştırılıyor. Uzun zamandır beklenen EYT düzenlemesi hayata geçti. Böylelikle 4 milyonu aşkın kişi emeklilik hakkı elde etti. Mart ayında başlayan emeklilik başvuruları devam ediyor. Öte yandan EYT sonrası kısmi emeklilik formülü gündeme geldi. 3600 prim ve 15 yıl şartıyla emekli olmak isteyenler şartları araştırıyor. Bakanlık tarafından yeni emeklilik reformu kapsamında kısmi emeklilik şartlarının da değişmesi masaya geldi. Bu konu kapsamında yaş indirimi konuşuluyor. Peki, kimler kısmi emeklilikten yararlanacak? 3600 kısmi emeklilik şartları neler? İşte detaylar...
05.05.2023 18:55 - Son Güncelleme: 05.05.2023 18:55
EYT ile birlikte milyonlarca kişi emeklilik hakkına sahip oldu. EYT sonrası en merak edilen konulardan biri kısmi emeklilik oldu. 4 milyonu aşkın kişiye emeklilik yolunu açan EYT düzenlemesinin ardından emeklilikte yeni reform hazırlıkları başladı. Bu kapsamda prim kolaylığı ve yaş destekleri de masaya geldi. Çalışmalarda kısmi emeklilik konusu da masaya yatırılacak. Peki, 3600'den emeklilik mümkün mü? İşte detaylar...
Kısmi emeklilikle ilgili milyonlarca vatandaşın gözü kulağı SGK'ya çevrilmiş durumda. Peki, 3600 günle emeklilik mümkün mü?
Kısmi emeklilikle ilgili detaylar ortaya çıktı. EYT'yi kaçıranlar için kısmi emeklilik avantajlı sayesinde pek çok kişinin de emekli olma hakkı elde etmeleri sağlanacak.