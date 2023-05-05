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Haberler Ekonomi EYT kısmi emeklilik başvuru şartları belli oldu! SGK'dan yeni metot! 1999-2004-2009 sigorta + 3600 prim + 50-55 yaşında emeklilik öne çekilecek! Eksik prim, ABO, Staj sigortası...

EYT kısmi emeklilik başvuru şartları belli oldu! SGK'dan yeni metot! 1999-2004-2009 sigorta + 3600 prim + 50-55 yaşında emeklilik öne çekilecek! Eksik prim, ABO, Staj sigortası...

Kısmi emeklilik şartları hakkında detaylar merak edilip araştırılıyor. Uzun zamandır beklenen EYT düzenlemesi hayata geçti. Böylelikle 4 milyonu aşkın kişi emeklilik hakkı elde etti. Mart ayında başlayan emeklilik başvuruları devam ediyor. Öte yandan EYT sonrası kısmi emeklilik formülü gündeme geldi. 3600 prim ve 15 yıl şartıyla emekli olmak isteyenler şartları araştırıyor. Bakanlık tarafından yeni emeklilik reformu kapsamında kısmi emeklilik şartlarının da değişmesi masaya geldi. Bu konu kapsamında yaş indirimi konuşuluyor. Peki, kimler kısmi emeklilikten yararlanacak? 3600 kısmi emeklilik şartları neler? İşte detaylar...

takvim.com.tr
05.05.2023 18:55 - Son Güncelleme: 05.05.2023 18:55
EYT kısmi emeklilik başvuru şartları belli oldu! SGK’dan yeni metot! 1999-2004-2009 sigorta + 3600 prim + 50-55 yaşında emeklilik öne çekilecek! Eksik prim, ABO, Staj sigortası...

EYT ile birlikte milyonlarca kişi emeklilik hakkına sahip oldu. EYT sonrası en merak edilen konulardan biri kısmi emeklilik oldu. 4 milyonu aşkın kişiye emeklilik yolunu açan EYT düzenlemesinin ardından emeklilikte yeni reform hazırlıkları başladı. Bu kapsamda prim kolaylığı ve yaş destekleri de masaya geldi. Çalışmalarda kısmi emeklilik konusu da masaya yatırılacak. Peki, 3600'den emeklilik mümkün mü? İşte detaylar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
EYT kısmi emeklilik başvuru şartları belli oldu! SGK’dan yeni metot! 1999-2004-2009 sigorta + 3600 prim + 50-55 yaşında emeklilik öne çekilecek! Eksik prim, ABO, Staj sigortası...

Kısmi emeklilikle ilgili milyonlarca vatandaşın gözü kulağı SGK'ya çevrilmiş durumda. Peki, 3600 günle emeklilik mümkün mü?

EYT kısmi emeklilik başvuru şartları belli oldu! SGK’dan yeni metot! 1999-2004-2009 sigorta + 3600 prim + 50-55 yaşında emeklilik öne çekilecek! Eksik prim, ABO, Staj sigortası...

Türkiye'nin uzun süredir gündemini meşgul eden Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) ile ilgili yasal düzenlemeler nihayet tamamlandı. Milyonlarca kişi bu sayede emeklilik hakkı elde edebildi. Mart ayında başlayan EYT başvuruları sonrasında Nisan ayı itibariyle EYT'lilere ilk maaşları da ödendi.

EYT kısmi emeklilik başvuru şartları belli oldu! SGK’dan yeni metot! 1999-2004-2009 sigorta + 3600 prim + 50-55 yaşında emeklilik öne çekilecek! Eksik prim, ABO, Staj sigortası...

EYT yasası kapsamı dışında kalan bir düzenleme ise yakından takip ediliyor.

EYT kısmi emeklilik başvuru şartları belli oldu! SGK’dan yeni metot! 1999-2004-2009 sigorta + 3600 prim + 50-55 yaşında emeklilik öne çekilecek! Eksik prim, ABO, Staj sigortası...

Kısmi emeklilikle ilgili detaylar ortaya çıktı. EYT'yi kaçıranlar için kısmi emeklilik avantajlı sayesinde pek çok kişinin de emekli olma hakkı elde etmeleri sağlanacak.

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