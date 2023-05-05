EYT kısmi emeklilik başvuru şartları belli oldu! SGK’dan yeni metot! 1999-2004-2009 sigorta + 3600 prim + 50-55 yaşında emeklilik öne çekilecek! Eksik prim, ABO, Staj sigortası...

EYT ile birlikte milyonlarca kişi emeklilik hakkına sahip oldu. EYT sonrası en merak edilen konulardan biri kısmi emeklilik oldu. 4 milyonu aşkın kişiye emeklilik yolunu açan EYT düzenlemesinin ardından emeklilikte yeni reform hazırlıkları başladı. Bu kapsamda prim kolaylığı ve yaş destekleri de masaya geldi. Çalışmalarda kısmi emeklilik konusu da masaya yatırılacak. Peki, 3600'den emeklilik mümkün mü? İşte detaylar...