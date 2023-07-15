EYT kademeli emeklilik tablosu tazelendi! 2000-2002 öncesi 2008 sonrası 48-49-50-53 yaşla erken emeklilik dönemeci! Staj çıraklık, 3600 kısmi, prim indirimi...
EYT (Emeklilikte Yaşa Takılanlar) düzenlemesinden yararlanamayanlar için alternatif bir seçenek olarak 'kısmi emeklilik formülü' gündemde yer alıyor. İş Kanunu ve Sosyal Sigortalar Kanunu'na göre EYT kapsamında olan ancak prim süresi yetersiz olan bireyler kısmi emeklilik hakkından faydalanabiliyor. Kısmi emeklilik 15 yıl sigortalılık süresini ve 3600 prim gününü dolduranların daha fazla çalışmadan emekli olabilmesini sağlayan bir sistem olarak öne çıkıyor.
15.07.2023 13:58 - Son Güncelleme: 15.07.2023 13:58
EYT düzenlemesiyle önemli adımlar atıldı ve milyonlarca kişiye emeklilik hakkı verildi. Ancak emekliliği kıl payı kaçıranlar için 1999-2000 arası ve 2008 sonrası için kademeli emeklilik formülü gündeme geldi. Bu düzenlemeyle, 1999 öncesi işe girişi olanlar büyük sevinç yaşarken, bu tarihi kaçıran kişiler de bulunmaktadır. EYT yasasından prim süresi yetersiz olduğu için kısmi emeklilik hakkından yararlanamayan kişiler için ise başka seçenekler üzerinde konuşuluyor.
Ancak, emeklilik şartlarının 1999 öncesine dönmesi durumunda, 3600 prim gün sayısını dolduran vatandaşlar 50-55 yaş aralığında emekli olabilme hakkına sahip olacaklardı.