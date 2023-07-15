EYT kademeli emeklilik tablosu tazelendi! 2000-2002 öncesi 2008 sonrası 48-49-50-53 yaşla erken emeklilik dönemeci! Staj çıraklık, 3600 kısmi, prim indirimi...

EYT düzenlemesiyle önemli adımlar atıldı ve milyonlarca kişiye emeklilik hakkı verildi. Ancak emekliliği kıl payı kaçıranlar için 1999-2000 arası ve 2008 sonrası için kademeli emeklilik formülü gündeme geldi. Bu düzenlemeyle, 1999 öncesi işe girişi olanlar büyük sevinç yaşarken, bu tarihi kaçıran kişiler de bulunmaktadır. EYT yasasından prim süresi yetersiz olduğu için kısmi emeklilik hakkından yararlanamayan kişiler için ise başka seçenekler üzerinde konuşuluyor.