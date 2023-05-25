EYT kademeli emeklilik tablosu gün yüzüne çıktı! 1999-2008 arası 2008 sonrası 48-49-50-55 yaşla erken emeklilik geldi! 2 kriterle 4 yıl kalan süre...

EYT ile birlikte 4 milyonu aşkın vatandaşın emeklilik hakkı onaylandı ve erken emeklilik yolunu açacak düzenlemeler üzerinde çalışmalar devam ediyor. Yeni Meclis'in attığı adımlar bu kapsamda merakla bekleniyor. Erken emeklilik için 4 farklı modelin gündemde olduğu belirtiliyor. Kimlerin erken emeklilik imkanından yararlanacağı ise büyük bir ilgiyle takip ediliyor. Peki, kimler kademeli emeklilikten yararlanacak? İşte detaylar...