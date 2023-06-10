EYT kademeli emeklilik tablosu çıkarıldı! 1999-2002 arası 2008 sonrası 48-49-50-55 yaşla erken emeklilik dönemeci! 3600 kısmi (50-55 yaş), prim indirimi, çıraklık...

EYT düzenlemesinden yararlanamayanlar için alternatif bir seçenek olarak 'kısmi emeklilik formülü' gündemde yer alıyor. İş Kanunu ve Sosyal Sigortalar Kanunu'na göre EYT kapsamında olan ancak prim süresi yetersiz olan bireyler kısmi emeklilik hakkından faydalanabiliyor. Kısmi emeklilik, 15 yıl sigortalılık süresini ve 3600 prim gününü dolduran bireylerin, daha fazla çalışmadan emekli olabilmesini sağlayan bir sistem olarak öne çıktı.