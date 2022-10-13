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Haberler Ekonomi EYT ile kaç kişi emekli olacak? SGK, Bağ-Kur'luya dar gelirliye, çalışana 3 yeni müjde! Emekliler yeni yılda bayram edecek! En düşük emekli maaşı...

EYT ile kaç kişi emekli olacak? SGK, Bağ-Kur'luya dar gelirliye, çalışana 3 yeni müjde! Emekliler yeni yılda bayram edecek! En düşük emekli maaşı...

EYT son dakika gelişmeleri heyecanla takip ediliyor. Milyonlarca kişinin beklediği EYT'nin aralık ayında çıkmaıs bekleniyor. EYT çalışmalarında sona gelinmesinin ardından ilk etapta 1.5 milyon kişinin EYT kapsamına gireceği belirtildi. 1999 senesinden önce çalışmaya başlayan ve 25 yaşını doldurmuş erkekler, 20 yılını dolduran kadınlar yaşa takılmadan emekli olacak. İşte EYT son durum ve konu hakkında tüm merak edilenler...

takvim.com.tr
13.10.2022 09:06 - Son Güncelleme: 13.10.2022 09:06
EYT ile kaç kişi emekli olacak? Haciz ve blokeyi unutun! SGK, Bağ-Kur’lu dar gelirliye, çalışana 3 yeni müjde! En düşük emekli maaşı...

Emekli maaşına ve emekli promosyonunu haciz konulur mu? sorusu cevabını buldu. Emekli milyonlarca vatandaşın bilmediği detay açıklandı.

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EYT ile kaç kişi emekli olacak? Haciz ve blokeyi unutun! SGK, Bağ-Kur’lu dar gelirliye, çalışana 3 yeni müjde! En düşük emekli maaşı...

İLK ETAPTA 1.5 MİLYON

EYT düzenlemesinde çalışmalarda son aşamaya gelindi. Emeklilikte yaş bekleyenler için yapılan değişikliğe göre öncelikle 1.5 milyon kişi emekli olacak. EYT kapsamında yaklaşık 3-4 milyon kişi bulunuyor. Yapılacak düzenleme kapsamında ilk etapta yaklaşık 1.5 milyon kişinin emeklilik hakkı kazanacağı hesaplanıyor.

EYT ile kaç kişi emekli olacak? Haciz ve blokeyi unutun! SGK, Bağ-Kur’lu dar gelirliye, çalışana 3 yeni müjde! En düşük emekli maaşı...

1999 yılı öncesinde işe başlayan, 25 yılını dolduran erkeklerle, 20 yılını dolduran kadınlar yaş koşulu aranmaksızın emekli olabilecek.

EYT ile kaç kişi emekli olacak? Haciz ve blokeyi unutun! SGK, Bağ-Kur’lu dar gelirliye, çalışana 3 yeni müjde! En düşük emekli maaşı...

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI ASGARİ ÜCRET SEVİYESİNDE OLACAK

Çalışanlar ve dar gelirliler ile ilgili üç önemli düzenleme önümüzdeki günlerde hayata geçirilecek. En düşük emekli maaşının asgari ücret düzeyine çekilmesi üzerinde de duruluyor.

EYT ile kaç kişi emekli olacak? Haciz ve blokeyi unutun! SGK, Bağ-Kur’lu dar gelirliye, çalışana 3 yeni müjde! En düşük emekli maaşı...

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI YENİ YILDA 7 BİN TL

3 bin 500 lira olan en düşük emekli aylığının asgari ücret düzeyine getirilmesi isteniyor. Yeni yılda bu rakam 7 bi lira ve üzeri seviyelere çıkacak.

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