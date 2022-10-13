EYT ile kaç kişi emekli olacak? SGK, Bağ-Kur'luya dar gelirliye, çalışana 3 yeni müjde! Emekliler yeni yılda bayram edecek! En düşük emekli maaşı...

İLK ETAPTA 1.5 MİLYON

EYT düzenlemesinde çalışmalarda son aşamaya gelindi. Emeklilikte yaş bekleyenler için yapılan değişikliğe göre öncelikle 1.5 milyon kişi emekli olacak. EYT kapsamında yaklaşık 3-4 milyon kişi bulunuyor. Yapılacak düzenleme kapsamında ilk etapta yaklaşık 1.5 milyon kişinin emeklilik hakkı kazanacağı hesaplanıyor.