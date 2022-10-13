EYT ile kaç kişi emekli olacak? SGK, Bağ-Kur'luya dar gelirliye, çalışana 3 yeni müjde! Emekliler yeni yılda bayram edecek! En düşük emekli maaşı...
EYT son dakika gelişmeleri heyecanla takip ediliyor. Milyonlarca kişinin beklediği EYT'nin aralık ayında çıkmaıs bekleniyor. EYT çalışmalarında sona gelinmesinin ardından ilk etapta 1.5 milyon kişinin EYT kapsamına gireceği belirtildi. 1999 senesinden önce çalışmaya başlayan ve 25 yaşını doldurmuş erkekler, 20 yılını dolduran kadınlar yaşa takılmadan emekli olacak. İşte EYT son durum ve konu hakkında tüm merak edilenler...
13.10.2022 09:06 - Son Güncelleme: 13.10.2022 09:06
İLK ETAPTA 1.5 MİLYON
EYT düzenlemesinde çalışmalarda son aşamaya gelindi. Emeklilikte yaş bekleyenler için yapılan değişikliğe göre öncelikle 1.5 milyon kişi emekli olacak. EYT kapsamında yaklaşık 3-4 milyon kişi bulunuyor. Yapılacak düzenleme kapsamında ilk etapta yaklaşık 1.5 milyon kişinin emeklilik hakkı kazanacağı hesaplanıyor.