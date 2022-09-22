EYT ile ilgili son dakika uyarısı: SSK, Bağkur, 4C'lilerin emeklilikten önce paraları iade edilecek! EYT çıkmadan MUTLAKA YAPIN! Bunu yapmazsanız maaşınız yanacak!

EYT hakkında son gelişmeler sürekli olarak takip ediliyor. EYT hakkında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin son olarak, "Prim gün sayısındaki farklılık ciddi bir sorun. Bunu eşitlememiz lazım. Bunu eşitleyecek bir düzenlemeyi yapacağımızı söyleyeyim" ifadalerine yer verdi. Öte yandan EYT yasasını bekleyen milyonlarca kişi için uyarı geldi. SGK emekli maaşı bağlanmadan hemen önce başvuru yapanlara o paralar iade edilecel. İşte EYT ile ilgili bilinmesi gerekenler haberimizde!