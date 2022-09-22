EYT ile ilgili son dakika uyarısı: SSK, Bağkur, 4C'lilerin emeklilikten önce paraları iade edilecek! EYT çıkmadan MUTLAKA YAPIN! Bunu yapmazsanız maaşınız yanacak!
Emeklilikte Yaşa Takılanlar düzenlemesiyle ilgili süreç devam ederken, yaklaşık 5 milyonun üzerindeki emekliler EYT'nin çıkacağı tarihi bekliyor. Masada sadece Türkiye modelinin olduğunu belirten Bakan Bilgin, EYT yasası için Aralık ayını işaret etti. Öte yandan emekli olmak isteyenler, "EYT'liler SGK borçlanma paralarını geri alabilir mi?" sorusuna yanıt arıyor. İşte merak edilenler!
22.09.2022 14:28 - Son Güncelleme: 22.09.2022 14:28
EYT hakkında son gelişmeler sürekli olarak takip ediliyor. EYT hakkında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin son olarak, "Prim gün sayısındaki farklılık ciddi bir sorun. Bunu eşitlememiz lazım. Bunu eşitleyecek bir düzenlemeyi yapacağımızı söyleyeyim" ifadalerine yer verdi. Öte yandan EYT yasasını bekleyen milyonlarca kişi için uyarı geldi. SGK emekli maaşı bağlanmadan hemen önce başvuru yapanlara o paralar iade edilecel. İşte EYT ile ilgili bilinmesi gerekenler haberimizde!
Kamuoyunda geriye dönük SGK hizmeti kazanma olarak bilinen hizmet borçlanmaları, çalışanlara emeklilikte avantajlar sağlamaktadır.