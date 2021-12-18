EYT ile emeklilikte son dakika gelişmesi! Emeklilik başlangıcı sayılabilir! EYT çıkarsa kadın ve erkek çalışanlar! Kim yararlanacak?

EYT'de Staj Formülü Üzerinde Çalışılıyor

EYT meselesinin çözümü hakkında henüz görünürde net bir çalışma olmasa da birçok yeni detay gündeme gelmeye devam ediyor. Son olarak staj sürelerinin de sigorta başlangıcı olarak sayılmasına ilişkin taleplerin gündeme gelmesi geniş bir yankı bulmuştu.