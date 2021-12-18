EYT ile emeklilikte son dakika gelişmesi! Emeklilik başlangıcı sayılabilir! EYT çıkarsa kadın ve erkek çalışanlar! Kim yararlanacak?
Türkiye'deki çok sayıda EYT'li için Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatının ardından yeni formüller tekrar gündeme gelmişti. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ise henüz gündeme almadıklarını ifade ettiği EYT konusunda çalışmaların ne zaman başlayacağını henüz duyurmadı. Ancak EYT'liler için yeni detaylarda ortaya çıkıyor. EYT'de staj formülü gündeme yerini aldı. İşte EYT'de son durum. EYT'de kritik formül! 3 yıl düzenlemesi geliyor tam 700 bin kişiyi ilgilendiriyor! EYT'de yasası çıktı mı, 3600 prim günü...
EYT Çalışmalarında Son Durum Ne?
Ülke gündeminde uzun süredir yerini koruyan EYT hakkında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimat vermesinin üzerinden epey bir zaman geçti. Ancak konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.
Geçtiğimiz haftalarda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, çalışma gündemlerinde asgari ücret ve 3600 ek gösterge konularının olduğuna dikkat çekmişti.
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EYT'ye henüz yer vermediklerini bildiren Bakan Bilgin, gelecek yılları işaret etti. 2022 yılına ait asgari ücret rakamlarının belli olması ve 3600 ek gösterge konusunda da sona yaklaşıldığına dair bilgilerin paylaşılması EYT konusunun ne zaman gündeme alınacağına dair soruları bir kere daha gündeme getirdi.
Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) olarak kamuoyunda yer edinen birçok kişi ise mağduriyetlerinin bir an önce giderilmesini bekliyor.
EYT'de Staj Formülü Üzerinde Çalışılıyor
EYT meselesinin çözümü hakkında henüz görünürde net bir çalışma olmasa da birçok yeni detay gündeme gelmeye devam ediyor. Son olarak staj sürelerinin de sigorta başlangıcı olarak sayılmasına ilişkin taleplerin gündeme gelmesi geniş bir yankı bulmuştu.