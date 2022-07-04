EYT ile emeklilik bekleyenler! Sıra sizde: Prim ve yıl şartını tamamlayana 44-45-46 yaş müjdesi! 2000, 2001, 2002 yıl ve 5000, 5975 gün...

Emeklilik için gün sayan yüz binlerce kişi son günlerde yaşanan gelişmelerin hemen sonrasında yapılan açıklamaları büyük bir merakla takip ediyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yapılan geçtiğimiz günlerde yapılan açıklamada öncelikli olarak gündemde sözleşmelilerin bulunduğu ifade edilmişti. 2. sırada yer alan EYT ile ilgili neler yaşanacağı gündemdeki yerini sık sık alıyor. Yapılacak çalışmalar kapsamında hangi formüllerle düzenlemenin hayata geçirileceği büyük önem arz ediyor. Bu doğrultuda çeşitli formüller emekliliği bekleyenler tarafından merak ediliyor. İşte EYT meselesi hakkında detaylar...