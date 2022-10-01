Vav TV İzle
Haberler Ekonomi EYT ile emekli olacak kişi sayısı belli oldu! Tarih açıklandı! 48, 49 yaşında olanlar... 1 Ekim EYT yasası son dakika haberi

EYT ile emekli olacak kişi sayısı belli oldu! Tarih açıklandı! 48, 49 yaşında olanlar... 1 Ekim EYT yasası son dakika haberi

Son dakika açıklamalar peş peşe geliyor! Vatandaşları heyecanlandıran haber bakanlıktan geldi! AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu, EYT'lilere yönelik planlama konusu ile ilgili çok mühim açıklamalarda bulundu. Sarıeroğlu, EYTdüzenlemesinden ilk etapta yararlanacakların miktarını açıkladı.

takvim.com.tr
01.10.2022 15:40 - Son Güncelleme: 01.10.2022 15:43
EYT ile emekli olacak kişi sayısı belli oldu! Tarih açıklandı! 48, 49 yaşında olanlar... 1 Ekim EYT yasası son dakika haberi

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu, EYT düzenlemesi ile ilk etapta 1 milyondan fazla vatandaşın emekli olacağını açıkladı. EYT'nin çıkış tarihi ise Ocak ayı başı olarak açıklandı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
EYT ile emekli olacak kişi sayısı belli oldu! Tarih açıklandı! 48, 49 yaşında olanlar... 1 Ekim EYT yasası son dakika haberi

EYT ile emekli olacak kişi sayısı belli oldu!

Sarıeroğlu, "Şu anda geçmiş senelerde hizmet süresi ve prim günü süreleri vardı. Bunda yapılan değişiklik. Bu düzenleme yapıldıktan sonra ilk etapta emekli olacak kişi sayısı 1 milyonun üzerinde. Dosya bazlı yaklaşık 12.5 milyon emeklimiz var. İlk etapta 1.5 milyona yakın kişinin emekli olacağı, sonra da sisteme girişin devam edeceği bir düzenleme olacak. Yaklaşık 3-4 milyon arasında bir vatandaşımızın bu kapsamda olduğunu tahmin ediyoruz. Hepsi bir anda olmayacak. Tabii detaylar için en doğru ağız Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımız, benim de hocam olan sayın Vedat Bilgin olacak" dedi.

EYT ile emekli olacak kişi sayısı belli oldu! Tarih açıklandı! 48, 49 yaşında olanlar... 1 Ekim EYT yasası son dakika haberi

Tarih açıklandı!

AK Parti Grup Başkanvekili Av. M. Emin Akbaşoğlu27. Dönem 6. Yasama Yılı açılışında gündemini değerlendirdi. Akbaşoğlu, açıklamalarında Emeklilikte Yaşa takılanlar (EYT) ile ilgili çalışmaları aktararak sorunun üzerinde çalışmaların tamamlandığını ve netleşmesinin çok uzun zamana yayılmayacağı mesajını verdi. Akbaşoğlu, "Ocak ayı başında EYT'nin netleşeceğinden kimsenin şüphesi olmasın." dedi.

EYT ile emekli olacak kişi sayısı belli oldu! Tarih açıklandı! 48, 49 yaşında olanlar... 1 Ekim EYT yasası son dakika haberi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan EYT açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan gündem ile ilgili değerlendirmelerde bulunurken, EYT düzenlemesine dair de şu ifadeleri kullandı;

EYT ile emekli olacak kişi sayısı belli oldu! Tarih açıklandı! 48, 49 yaşında olanlar... 1 Ekim EYT yasası son dakika haberi

"Vedat Bey'in alanına girmeyeyim. Çalışmanın sonuna geldiklerini biliyorum. Bize sunduklarında da değerlendirmeyi yapacağız."

SON DAKİKA